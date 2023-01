Motorradfahrer stürzt in Königseggwald und verletzt sich am Bein

Wegen eines Fahrfehlers ist ein Motorradfahrer am Sonntagabend in der Hauptstraße in Königseggwald gestürzt und hat sich Verletzungen am Bein zugezogen.

Der Mann kam laut Polizei mit dem Vorderrad seiner Maschine an den rechten Bordstein. Durch den ungewollten Kontakt strauchelte der 16-Jährige mit seinem Leichtkraftrad und fiel, sodass er mehrere Meter über die Straße schlitterte. Der Schaden, der dadurch an seiner Maschine entstand, wird auf rund 800 Euro geschätzt. Er selbst wurde vom Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.