Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der L286 kurz vor Altshausen ist am Mittwochabend ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein aus Richtung Ebersbach kommender Autofahrer von der Landesstraße nach links in einen Verbindungsweg abbiegen. Weil er verkehrsbedingt warten musste, bremste der 23-Jährige ab. Aus derselben Richtung kam hinter ihm ein Motorrad, dessen Fahrer zu spät reagierte und dem Mercedes ins Heck krachte. Bei dem Unfall verletzte sich der 31-jährige Motorradfahrer, er kam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den Schaden am Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 5000 Euro.