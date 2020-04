Motorrad beim Überholen übersehen

Eine Linksabbiegerin hat am Ostermontag in der Pfrunger Straße ein überholendes Motorrad übersehen. Wie die Polizei mitteilt verletzte sich der Biker bei der Kollision leicht. Gegen 11.30 Uhr bog eine 38-jährige Autofahrerin nach links auf ein Firmengelände ab. Dabei ließ sie den nachfolgenden Verkehr außer Acht und sah deswegen nicht, dass sie von einem Motorrad überholt wurde. Als sie nach links zog, touchierte sie das Motorrad samt Fahrer. Der Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision zum Glück nur leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro.