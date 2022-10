Mord in der Scheune in Wilhelmsdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn man „Mord in der Scheune“ googelt, wird man schnell fündig und in der Regel sind es wirklich dramatische Geschehnisse, von denen man liest. Samstagabend, 8. Oktober, Kulturscheune Wilhelmsdorf, roter Samtvorhang, ein Rednerpult, drei Männer und eine Frau in einem blutroten Kleid vor dem schwarzen Hintergrund der Theaterbühne weckt Assoziationen. Die Gäste sind noch in unterhaltsame Gespräche verwickelt, doch dann wird es dunkel und leise. Michael Krug, der schwäbische Bob Dylan aus Biberach, nimmt seine Gitarre in die Hand und singt eine Ballade über Liebe, Wirklichkeit und einem Obdachlosen, der mit seinem Schicksal zu kämpfen hat. Damit beginnt die Krimilesung „Mord in der Scheune“.

Wilhelm Kächele, 2. Vorsitzende des Kulturvereins Wilhelmsdorf, begrüßt die Gäste mit der Kriminalstatistik der Gemeinde Wilhelmsdorf, bevor er die drei Lektoren des Abends präsentiert. Allen drei Krimiautoren gemein ist die Vorliebe für den Tatort in der Region Bodensee-Oberschwaben. Bernd Weiler, der eigentlich von der Schwäbischen Alb kommt, lässt an diesem Abend seine Kommissarin Kim Lorenz über einen Mordfall im Gewächshaus auf der Reichenau und in seinem Buch „Später Fall“ über mehrere Leichen in Ravensburg grübeln. Ludwig Hirschberger, der Kommissar von Uli Herzog, ist vorwiegend in Biberach und Ravensburg unterwegs, aber auch in Wien, wo Herzog lang gelebt hat. Er liest teilweise mit Wiener Dialekt aus „Endstation Biberach“ und nach der Pause aus „Vermisst: Gold-Finger aus Ravensburg“. Dr. Silke Novak kommt aus Bad Saulgau und ihre Geschichte spielt an diesem Abend in Sigmaringen an der Donau. Als Dozentin hat sie sich dazu entschlossen, nicht nur wissenschaftlich, sondern für ein breiteres Publikum zu schreiben. Dass eins ihrer Forschungsfelder Psychologie ist, merkt man an der Beschreibung der Charaktere. Sie liest mit weicher, einfühlsamer Stimme aus ihrem Roman „Schneekind“.

Am Ende des Abends ist das Publikum nach den Kostproben einfach nur neugierig, wie die Geschichten weitergehen, daher herrscht am Büchertisch bei Petra Schlagenhauf und Anja Ebert großer Andrang. Schnell sind die Bestseller vergriffen, doch bei der Gemeindebücherei Wilhelmsdorf, die die Veranstaltung mit organisiert hat, liegen die Romane zum Ausleihen bereit.