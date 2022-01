Mobiles Impfteam kommt nach Altshausen

In der Turnhalle Altshausen, Ebersbacher Straße 20, finden am Mittwoch und Donnerstag, 5. und 6. Januar, wieder Impftage der Oberschwabenklinik statt. Das mobile Impfteam der Oberschwabenklink Ravensburg kommt am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr nach Altshausen und bietet allen Bürgerinnen und Bürgern niederschwellig Impftermine an. An diesem Tagen können laut Mitteilung Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen erhalten werden. Vor Ort ist mit wenig Wartezeit zu rechnen. Zur Impfung müssen der Personalausweis, das Impfheft und die Versichertenkarten mitgebracht werden. Das mobile Impfteam wird durch den GVV und Gemeinde Altshausen mit Personal unterstützt.Es werden pro Tag rund 230 Impfdosen von Moderna und BionTech verimpft. BionTech wird ausschließlich an Personen unter 30 verabreicht.