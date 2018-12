Mit Schneeschuhen geht es zum Hochhäderich

Am Wochenende beginnt bei Mika-Sports aus Altshausen die Saison der Schneeschuhwanderungen. Die erste Ausfahrt mit Michael Epp findet am Samstag, 15. Dezember, statt und führt auf den Hochhäderich.

Im Winter hat man bei ungespurten Hängen nur mit Schneeschuhen die Möglichkeit voranzukommen. Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp zählt schon lange Zeit als Ausdauerspezialist und Schneeschuhwandern passt genau in diesen Bereich. Da Epp gerne Menschen bewegt, hat er sich vor vielen Jahren auf diese Winterdisziplin spezialisiert und bietet Schneeschuhwanderungen in verschiedenen Gebieten an.

Wenn es draußen klirrend kalt ist und die Landschaft weiß gezuckert wurde, zieht es viele hinaus in die Natur zum Wintersport. Mit den passenden Gerätschaften unter den Füßen, dem sogenannten Schneeschuh, fällt die Fortbewegung durch verschneites Gelände leicht und so kann man Winterlandschaften stressfrei bewundern, fernab vom Rummel auf den Skipisten und an vollen Liftanlagen.

„Wer Spaß am Wandern hat, sollte deshalb unbedingt Schneeschuhwandern einmal ausprobieren“, sagt Epp. Normalerweise ist es eher mühsam, sich durch Eis und Schnee zu bewegen, aber beim Schneeschuhwandern werden die Teilnehmer mit spezieller Ausrüstung ausgestattet, die dafür sorgt, dass sie selbst in metertiefem Schnee nicht versinken, sondern mit Leichtigkeit darüber hinweg schweben. Zusätzlich zu dem schon angesprochenen Schneeschuh, der ein wenig an kurze, breite Skier erinnert, behelfen sich die Teilnehmer bei diesem Wintersport mit Tourenstöcken, die ihnen beim Schneeschuhwandern in der Kälte Halt bieten. Anders als beim Ski-Langlauf bewältigen die Winter-Freunde beim Schneeschuhwandern naturbelassene Strecken, die nicht zuvor bearbeitet und geglättet wurden. Stattdessen laufen sie mit Hilfe ihrer Schneeschuhe durch dichte Wälder und auf weitläufigen Feldern. Oftmals ziehen Schneeschuhläufer bei einer Tour durch wirklich unberührte Gebiete, Wildschutzgebiete müssen natürlich umgangen werden.

Bergführer und Trainer sind bei den Touren dabei

Die Schneeschuhwanderungen von Michael Epp sind geführte Touren, bei denen ein Bergführer und einige Trainerkollegen die Teilnehmer durch bezaubernde Winterlandschaften führen und betreuen. Während der Tour legen die Wanderer hin und wieder Pausen ein, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Beim Schneeschuhwandern haben die Teilnehmer unabhängig von der Länge der Tour stets einen Rucksack dabei, in dem sie ihre Verpflegung und Wechselbekleidung transportieren, außerdem auch was vor extremer Kälte oder strahlender Sonne schützt.

Eine Grundkondition ist für jede Wanderung ganz wichtig, zwar bietet Michael Epp keine Hochalpinen Touren an, aber man läuft im Schnee, durch Wälder, über Bäche und es kommen schon einige Kilometer zusammen. Da Epp ein großes Leihsortiment an Schneeschuhen und Stöcken besitzt, müssen die Teilnehmer nur mit guten Winterwanderstiefeln oder Wanderstiefeln ausgestattet sein. Eine Einkehr auf der Strecke oder nach der Tour ist für die Teilnehmer ebenfalls ein tolles Erlebnis.