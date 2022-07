Mit mehr als zwei Promille gegen Baum geprallt

Von der Landesstraße zwischen Altshausen und Eichstegen abgekommen und im Grünstreifen gelandet ist ein betrunkener Autofahrer am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr. Der 34 Jahre alte Fahrer war in Richtung Altshausen unterwegs, als er mit seinem Auto kurz vor dem Ortseingang ins Schlingern geriet. Der Wagen kam nach links von der Straße ab und landete im Grünstreifen an einem Baum. Verletzt wurde der Mann zum Glück nicht. Da er aber laut Test mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hatte, musste er die Polizeibeamten begleiten und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein musste er noch an Ort und Stelle abgeben. Den Unfallschaden an seinem VW schätzt die Polizei auf rund 10 000 Euro.