Mit Lerntechniken zum entspannten Familienalltag

Auf sehr große Resonanz ist der Vortrag „Lernen macht glücklich“ von Benjamin Schmitt, Lerncoach und Dozent aus Köln, gestoßen. Thomas Strobel, Gesamtelternbeiratsvorsitzender, freute sich über das große Interesse. Humorvoll fragte er in die Runde: „Wer hat heute wieder Diskussionen wegen Klassenarbeit und Hausaufgaben gehabt?“ Und man spürte, dass er den Eltern aus dem Herzen sprach.

Lernen und Glück liegen im Gehirn sehr nah beieinander, erklärte Schmitt. Kleinkinder üben und üben, bis sie gehen können, weil alle um sie herum gehen. Schmidt sprach in seinem Vortrag über Lerntechniken, Konzentration, Motivation und Organisation als die Grundlagen für ein erfolgreiches und glückliches Lernen. Dies könne geübt werden. Er empfahl, früh zu üben, damit Kinder über Lerntechniken verfügen, wenn sie in die Pubertät kommen. Schmitt erklärte, dass in der Pubertät Jugendliche von Eltern kaum mehr etwas annehmen, weil sie in dieser Lebensphase dabei sind, sich innerlich von ihnen zu lösen.

Mehrfach demonstrierte Schmitt, wie sich der Alltag der Kinder anfühlt. Er holte zwei „Freiwillige“ nach vorn, um eine Rechenaufgabe zu lösen. Niemand meldete sich. Er suchte zwei Personen aus, die natürlich nicht gerne vorne standen. „So fühlt sich ihr Kind jeden Morgen in der Schule“, machte er bewusst. Schmitt belegte, dass das Gehirn in zwei verschiedenen Systemen – das Logische und Strukturierte sowie das Intuitive, Impulsive, Emotionale – arbeitet. Das Gehirn meide die Anstrengung. In Stresssituationen wolle es mit der Rechenaufgabe schnell fertig werden, schalte das emotionale System ein und rechne falsch. Die meisten Eltern rechneten tatsächlich falsch. „Hätten sie in Ruhe das logische System eingesetzt, hätten sie die richtige Lösung gerechnet“, erklärte Schmitt. Das müsse man aber üben.

Äußere Faktoren lenken ab

Deswegen sollten sich Kinder Lerntechniken aneignen. Sie sollten nicht alles auswendig lernen, weil sie sonst bei Klassenarbeiten nicht zurechtkommen. Die Fülle an Material schwirre unstrukturiert im Gehirn herum. Der Lernstoff müsse an vorhandenes Wissen anknüpfen. Und das Wiederholen von Lernstoff sei wichtig: Das Gehirn stufe als wichtig ein, was am nächsten Tag, eine Woche später, einen Monat später und ein Jahr später wiederholt wird.

Konzentrieren können sich Kinder eine gewisse Zeit lang. Das Kind könne üben, zwischen Konzentration und Pausen zu wechseln. Die Konzentration werde von inneren und äußeren Faktoren abgelenkt. Als innere Faktoren zählte Schmidt Gedanken, Bauch- und Kopfschmerzen, Hunger und Durst. Äußere Faktoren können der unaufgeräumte Schreibtisch, das offene Fenster, das Handy, der Fernseher sein. „Wenn die Konzentration abbricht, braucht es viel Energie, um sie wieder aufzubauen. Und sie erreicht nicht mehr das vorige Niveau“, erklärte er.

Das Thema Motivation sei ein schwieriges Thema, erklärte Schmitt. Alle Kinder seien motiviert, weil sich alle bessere Noten wünschten. Motivierend wirkten die Lerntechniken, weil sie zu Erfolgen führten. Druck nütze nichts. Er zählte die goldenen Regeln für Belohnungen auf: Sie sollten eine Überraschung sein. Kein Geld schenken, sondern gemeinsame Zeit. Belohnungen sollten für die Anstrengungsphase, nicht für die gute Note gegeben werden.

Das wichtigste sei aber, eine positive Sprache. Einem Kind, dem viel zugetraut werde, bekomme viel hin. Stressfreie Kommunikation helfe im Alltag. Die Frage „Wie war es heute in der Schule“ sei für ein Kind, das sich schwer tut, die schiere Provokation. „Komm, ich helfe Dir“ bedeute für das Kind „Du kriegst es nicht hin“. Kinder hörten jede Äußerung auf der Beziehungsebene, deshalb sei es für Eltern wichtig, sich eine positive Kommunikation anzueignen. Das motiviere Kinder.

Schmitt empfahl den Eltern, mit den Kindern einen Wochenplan aufzustellen, in dem zuerst alle festen Termine eingetragen werden, auch die Spielzeiten. In den Lücken sollten die Lernzeiten eingetragen werden. Dies schaffe für das Kind Klarheit und habe den Vorteil, dass das Kind kein schlechtes Gewissen hat, wenn es spielen geht.

Kinder, die sich in der Schule schlecht fühlen, flüchten gerne in die Welt der Computerspiele. „Diese Spiele sind so aufgebaut, dass sie Erfolge vermitteln“, erklärte Schmitt. Gebe man Kindern Lerntechniken an die Hand, mache das Lernen Spaß und stellten sich die Erfolge ein, gingen die Kinder von selber wieder aus den Computerspielen raus. Die Eltern dankten mit tosendem Applaus für den lebendigen und motivierenden Vortrag.