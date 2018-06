Mit Herz und Verstand für den Dornahof im Dienst

Vieles hat sich in den Jahren verändert, jedoch nicht die Einstellung zur Arbeit: Jetzt feiern Reiner Hugger, Leiter der Speisenversorgung und Geschäftsführer der Dornahof Integrationsbetriebe, 25 Jahre und Karl-Heinz Wetzel, Leiter der Gärtnerei und des Hofladens, 40 Jahre Dienstzeit. Im Rahmen einer kleinen Feier hat Dornahof-Chef Albrecht Weil den beiden Abteilungsleitern gedankt: „Mit Herz und Verstand sind Sie seit Jahren unermüdlich für unseren Betrieb im Einsatz; Ihr wahres Erfolgsgeheimnis ist die Begeisterung für Ihre Arbeit.“

So begeistere der 53-jährige gelernte Fleischer und Koch Reiner Hugger in einer Person in zugleich zwei Verantwortlichkeiten. Zunächst unterstützte er als erster Mann das Hauswirtschaftsteam im Jahr 1989 bei der Zubereitung der Mahlzeiten für 210 Heimbewohner und übernahm nach zehn Jahren die Leitung der Speisenversorgung. Unter seiner Regie wurde die Großküche erheblich erweitert und neben dem traditionellen „Essen auf Rädern“ nach und nach auch regionale Betriebskantinen und Schulmensen mit Essen vom Dornahof versorgt. Mit der Bestellung als Geschäftsführer der Dornahof Integrationsbetriebe, Bereich Großküche Riedlingen, im Jahr 2009 ist er heute für die Zubereitung von bis zu 3800 Essen am Tag verantwortlich.

Auf 40 Jahre im öffentlichen Dienst, davon 35 Jahre am Dornahof, blickt Karl-Heinz Wetzel zurück. Als begeisterter Gärtnermeister baute er die Gärtnerei am Dornahof in den 1980er-Jahren vorausschauend und nachhaltig auf. Unter seiner Leitung entstanden Gewächs- und Folienhäuser, die heute eine Gesamtfläche von 2300 Quadratmeter abdecken sowie drei Hektar Freilandfläche. Neben mehreren hauptamtlichen Mitarbeitern sowie einer Auszubildenden erhalten inzwischen 20 am Arbeitsmarkt benachteiligte Beschäftigte einen Arbeitsplatz in der Gärtnerei. „Der Neubau des Hofladens im Jahr 2003 oder auch die Installation der neuen Heizungsanlage 2013 haben Sie routiniert zusätzlich zu Ihrer regulären Arbeitszeit hervorragend begleitet“, betonte Weil.