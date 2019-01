Mit der „Frohen Aussicht“ erfüllt sich ein Traum

Schweren Herzens haben Elsa und Matthäus Pfeiffer nach fast drei Jahrzehnten als Betreiber der Wirtschaft „Frohe Aussicht“ in Hirschegg Ende Oktober aufgehört. Nun stehen Monika und Sebastian Koch als Nachfolger in den Startlöchern. Nach dem Ausbau der Küche werden sie am Sonntag, 20. Januar, die Tür zur Gaststube wieder öffnen.

Für Monika und Sebastian Koch geht mit dem Gasthaus ein Traum in Erfüllung. Der Koch und die Servicekraft haben sich bei der Arbeit in der Gastronomie kennengelernt und gemerkt, dass sie nicht nur beruflich harmonieren. Im ersten gemeinsamen Urlaub schlenderten sie an mehreren kleinen Restaurants vorbei und sprachen über die Idee, sich selbstständig zu machen. „Wir wollten gerne etwas Kleines und Überschaubares, aber nichts zur Pacht. Das war gar nicht so einfach zu finden“, berichtet Sebastian Koch. In Internet sind sie auf das Inserat zum Verkauf der „Frohen Aussicht“ gestoßen und waren total begeistert. Denn die Wirtschaft bietet nicht nur die gemütliche Gaststube mit Biergarten, sondern im Obergeschoss auch noch eine Wohnung. Vor vier Monaten hat das Paar das zweite Kind bekommen und ist für die kurzen Wege zwischen Wirtsstube und Kinderzimmer dankbar. „Wenn beide in der Gastronomie tätig sind, ist die Arbeit mit der Familie schwer unter einen Hut zu bringen. Das wird nun einfacher“, sagt Monika Koch.

Schwäbische Gerichte

Erste Erfahrungen im Betrieb haben die beiden schon beim Abschlussfest für Familie Pfeiffer gesammelt, anschließend mit dem Umbau der Küche begonnen. Tatkräftige Unterstützung gab es bei den anstehenden Aufgaben nicht nur von den Vorgängern, sondern auch den Nachbarn Familie Schmidt sowie Monikas Vater Theodor Kling. Eine der Änderungen werden die Gäste schon auf der Speisekarte sehen. Statt einer kleinen Vesperkarte, gibt es künftig auch warme Gerichte wie Zwiebelrostbraten und auf Vorbestellung auch halbe Hähnchen. „Wir wollen die Klassiker der gutbürgerlichen schwäbischen Küche servieren und zwar alles hausgemacht“, betont der gelernte Koch. Er stammt aus Ravensburg, war bislang in der Region und auch in Bayern tätig. Wichtig war dem 31-Jährigen, dass er einen kleinen Betrieb übernimmt. „Lieber klein und fein, anstatt eine Masse zu bekochen. So kann ich gewährleisten, dass jeder Teller mit Liebe angerichtet ist“, sagt Sebastian Koch.

Während des Umbaus in der Küche, haben Stammgäste immer mal vorbeigeschaut. „Weil Licht brannte, dachten sie, dass wir geöffnet haben. Die Nachfrage ist größer als erwartet“, sagt Sebastian Koch. Ehefrau Monika ergänzt: „Das sind große Fußstapfen in die wir treten. Obwohl sie nie Werbung gemacht haben, waren Pfeiffers überall bekannt.“ Wie ihre Vorgänger wollen sie die „Frohe Aussicht“ auch für Feste und Gesellschaften buchen lassen. In den vergangenen Wochen fanden schon Weihnachtsfeiern und Geburtstage in der Gaststube statt.

Um den Wünschen der Gäste, aber auch den Kindern gerecht zu werden, ist das Paar auf der Suche nach Mitarbeitern. Einen Beikoch haben sie bereits gefunden, benötigen nun noch Bedienungen. Die „Frohe Aussicht“ ist künftig an sechs Tagen pro Woche geöffnet. Nur Mittwoch ist Ruhetag. An den übrigen Werktagen ist von 17 bis 22 Uhr geöffnet. Sonntags von 10 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 22 Uhr. Der Sonntagmorgen soll sich mit Frühschoppen und Weißwurstfrühstück etablieren. „Das sehen wir als unsere Winteröffnungszeiten. Im Sommer werden wir sie voraussichtlich erweitern“, sagt Sebastian Koch. Etwas größer soll auch der Außenbereich der Gastronomie werden. Bislang gibt es in der Gaststube 35 Plätze und rund 50 im Biergarten. Das letzte Wochenende im Monat soll aber geschlossen bleiben, damit Zeit für die Familie bleibt. Oder vielleicht auch mal für die Band. Denn Monika und Sebastian Koch harmonieren auch bei den Hobbys, sie spielen beide in der Band „Coverstage“.