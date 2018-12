Mit dem Tandem-Pedelec unterwegs

Ein kleiner Ausflug ins Ried oder eine Runde durch Altshausen – solche Touren möchte der Förderverein für den Wohnpark St. Josef und die Sozialstation den Bewohnern ermöglichen. Dafür hat der Vorsitzende Karl Blersch auch schon das passende Gefährt im Auge: ein Tandem-Pedelec.

Seit 2004 gibt es den Förderverein, dessen Ziel die ideelle und finanzielle Unterstützung von Wohnpark und Sozialstation ist. Etwa für einen monatlichen Kino-Nachmittag, Auftritte von Chören oder die Anschaffung von Spielen und Liederbüchern. Es gab aber auch schon größere Vorhaben wie einen Zuschuss für einen Multifunktions-Rollstuhl und einen Motomed zur Steigerung der Mobilität.

Nun steht ein Tandem-Pedelec auf dem Wunschzettel. Diese Idee wurde im Mai 2017 an ihn herangetragen, als Blersch gerade erst spontan den Vorsitz übernommen hatte. Und so hörte der Altshauser sich zunächst nach möglichen Fahrzeugen um, wurde bei einer Ebersbacherin fündig. „Sie hatte das Pedelec 2016 angeschafft, um mit ihrem an Demenz erkrankten Mann noch Ausflüge machen zu können“, sagt Blersch. Doch der Gesundheitszustand des Mannes habe sich in den vergangenen Monaten so rapide verschlechtert, dass die Frau nun für rund 8000 Euro zum Verkauf bereit ist. „Auch wenn es gebraucht ist, ist es das wert. Denn es wurden sehr sinnvolle Extras am Fahrzeug angebracht“, sagt Blersch, dem alle Belege zum Fahrzeug vorliegen. Etwa gibt es Sicherheitsgurte, Armlehnen und eine Blinkeranlage. Und auch ein schwenkbarer Beifahrersitz wurde eingebaut, der den Einstieg vom Rollstuhl aus erleichtert.

Für das Herbstfest in St. Josef hat Blersch sich das Fahrzeug ausgeliehen, um Spritztouren mit den Bewohnern zu machen. „Fast alle waren begeistert. Nur einer Frau war das ein wenig zu schnell“, sagt der Vorsitzende des Fördervereins. Um die Mobilität der Bewohner zu verbessern, sieht er das Tandem-Pedelec als sehr sinnvolle Anschaffung an. Denn mit Rollator oder Rollstuhl könnten die meisten sich nur auf dem Wohnpark-Gelände bewegen. Mit dem Pedelec kämen sie aber auch mal weiter raus. Eine Motorunterstützung ist für ihn unabdingbar. „Das Fahrzeug hat 70 Kilogramm Leergewicht. Spätestens wenn der Beifahrer nicht mehr mit in die Pedale treten kann, wird es zu schwer“, sagt Blersch.

Da der Förderverein nur rund 50 Mitglieder – Angehörige der Bewohner und Mitarbeiter – hat, ist der finanzielle Spielraum überschaubar. Somit machte Blersch zunächst ein Rundschreiben an seinen Freundeskreis und Firmen, um für Spenden zu werben. Der Förderverein selber will 1000 Euro beisteuern, sodass bislang rund 3500 Euro zusammengekommen sind. Auch mit der Stiftung der Volksbank Altshausen und der Bürgerstiftung ist er schon im Gespräch und hofft auf Unterstützung.

Begeistert ist Blersch auch vom Engagement der Zehntklässler der Herzog-Philipp-Verbandsschule. Denn von ihrem Erlös vom Christkindlesmarkt haben sie 100 Euro abgezweigt und für das Pedelec gespendet. „Das ist nicht selbstverständlich, denn die Einnahmen sind eigentlich für die Klassenkasse und die Abschlussfahrt gedacht“, berichtet Blersch. Mit Schulleiterin Cornelia Schneider ist er auch schon im Gespräch für weitere Unterstützung. Denn nach der Finanzierung wird die Gründung eines Fahrerteams der nächste Kraftakt. Blersch war selber schon mehrmals mit dem Tandem-Pedelec unterwegs, um ein Gefühl dafür zu bekommen. „Das ist auch sehr wichtig, damit der Fahrer sicher im Umgang damit ist“, sagt Blersch. Vonseiten der Schule hätten Neuntklässler bereits Interesse bekundet, Fahrten zu übernehmen. Doch Blersch hofft auch auf Freiwillige.