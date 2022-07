Mit dem Rad von Mauchamps nach Hoßkirch

Bereits Ende Mai konnte wieder ein Treffen zwischen den beiden Partnergemeinden Hoßkirch und Mauchamps in Frankreich stattfinden. Anfang Juli gab es nun das nächste Wiedersehen. Denn im Rahmen der „Tour de Jumelage“ kamen zwei Fahrradfahrer, Jean-Luis und Bruno, nach Hoßkirch.

Die beiden starteten bereits am 21. Juni mit einem normalen Fahrrad in Mauchamps. Die Route führte von Mauchamps nach Straßburg, den Rhein entlang bis Basel, Konstanz und nach Friedrichshafen. Dort hatten sie sich einen Tag Ruhe gegönnt, ehe sie am Freitag, nach 1050 gefahrenen Kilometer, pünktlich um 16 Uhr in Hoßkirch eintrafen.

Die Zufahrt zum Rathaus war mit den französischen und den deutschen Nationalfarben geschmückt. Unter Beifall ertönte bei der Zieleinfahrt der Cancan, ein Lieblingslied von Jean-Luis. Bürgermeister Haug überraschte die Gäste mit einem Trompetensolo aus dem Rathausfenster und begrüßte die beiden. Während dem Lied „We Are The Champions“ wurde die französische Flagge gehisst, die deutsche wehte bereits.

Als Andenken überreichten Mitgliedern der Deutsch-Französischen Partnerschaft ihnen jeweils´ein Trikot mit dem Tour-Logo, den Wappen der Gemeinden Hoßkirch und Mauchamps, dem Europa-Wappen sowie dem Aufdruck „Tour de Jumelage 2022“ und den Namen Jean-Luis und Bruno. Mit einem Glas Sekt wurde die Ankunft gefeiert, ehe am Samstag ihre strapazierten Muskeln durch eine Massage wieder fit gemacht wurden.

Auch bei der feierlichen Vergabe der Pro-Musica-Plakette an den Musikverein Hoßkirch und der damit verbundenen musikalischen Begleitung des Gesamtchores waren die beiden Radfahrer anwesend. Der anschließende Festzeltbesuch schloss ihre gesamten Erlebnisse der Reise ab. Für die Rückfahrt wählten die beiden die Bahn.