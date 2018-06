Mit dem Pinsel auf Entenjagd

Der aus Altshausen stammende Geflügelmaler Gustav Mesmer wäre am Freitag, 25. September, 150 Jahre alt geworden. Der Künstler, der am 25. September 1865 in Altshausen geboren ist, stammte aus den Malerfamilien Mesmer und Herrmann aus Oberschwaben und dem Allgäu. Er war der Enkel des Kirchenmalers Josef Anton Mesmer (1747-1827) aus Bad Saulgau und der Onkel des ebenfalls aus Altshausen stammenden und gleich heißenden Künstlers Gustav Mesmer (1903-1994), der als Ikarus vom Lautertal bekannt geworden ist.

Der Geflügelmaler Gustav Mesmer ist in Altshausen zur Schule gegangen. Er besuchte die Realschule, das heutige Progymnasium. Im Jahr 1888 zog er nach München. Dort war er Schüler des ungarischen Malers Hollózy, der eine private Malschule leitete. Gustav Mesmer blieb in München bis zu seinem Tod am 3. Oktober 1924. Er wurde 59 Jahre alt.

Maler bleibt seiner Heimat treu

Seiner Heimat Altshausen blieb der Maler sein Leben lang verbunden. Laut den Blättern der Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege aus dem Oktober des Jahres 1983 besuchte er seine Familie jedes Jahr. In der Dachkammer seines Elternhauses habe er ein kleines Atelier gehabt. „Mit Staffelei, Farbenkasten und Dreifußstuhl wanderte er, eine stattliche Erscheinung, so wird bezeugt, in die landschaftlich sehr reizvolle Umgebung Altshausens und skizzierte und malte“, heißt es in dem Aufsatz. Des Weiteren ist zu lesen, dass Mesmer gerne an den Weiher zum Fischen ging. Dort ließ er sich sicherlich auch für seine Gemälde inspirieren.

Gustav Mesmer hatte eindeutig ein Lieblingsmotiv: „Er hat hauptsächlich Enten und anderes Geflügel gemalt“, sagt Heimatforscher Elmar Hugger. Warum es ihm die Vögel so angetan haben, sei aber nicht bekannt. Als Genremaler der Münchner Schule habe Mesmer wahrscheinlich viel für Privatpersonen gemalt. Heute sind seine Werke über die ganze Welt verteilt, die meisten dürften sich in Privatbesitz befinden. „Es gibt zum Beispiel Bilder von ihm in den USA und in England“, sagt Hugger. Er hat beaobachtet, dass bei Auktionen immer wieder Gemälde von Mesmer auftauchen.

Postkarten mit exotischen Vögeln

Wie umfangreich das Werk Gustav Mesmers ist, ist nicht bekannt. Er hat jedenfalls eine Menge Postkarten drucken lassen. Darauf zu sehen sind Geflügelszenen, Papageien und andere exotische Vögel. Elmar Hugger, der hin und wieder auf Börsen für alten Postkarten stöbert, stößt dort regelmäßig auf Motive von Mesmer. „Wenn man alte Postkarten mit Vögeln sucht, findet man schnell Bilder von ihm“, sagt er.

Obwohl Mesmer ein ausgesprochenes Faible für Enten und andere Vögel hatte, malte er auch andere Motive. „Von ihm gibt es tolle Portraits, Gemälde mit Wirtshausszenen oder Hirschen“, sagt Hugger.