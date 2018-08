Michael Epp ist in Lech am Arlberg erfolgreich

Nach guten Ergebnissen beim Zugspitztrail in Garmisch, Nebelhornberglauf in Oberstdorf und beim Swiss Alpine Auftaktrennen in St. Moritz startete der Nordic Walking Spezialist vor Kurzem bei einem weiteren Läufer-Highlight in Lech.

Knapp 200 Bergläufer gingen bei sommerlichen Temperaturen und schwierigen Streckenbedingungen in Lech an den Start, die 23 Kilometer lange Strecke und 1000 Höhenmeter rauf und wieder runter waren für die Starter eine große Herausforderung. Obwohl die letzten Ergebnisse sehr gut waren, startete der Nordic Walker in der „Fremddisziplin“ Trailrunning etwas vorsichtig. Im Nordic Walking so gut wie ungeschlagen, reizt es einfach, an anderen Ausdauersportarten teilzunehmen, sagt Epp.

International war das Teilnehmerfeld stark besetzt, neben Kenia, Neuseeland und USA waren viele Nationen aus Europa vertreten. Die Teilnehmer aus Kenia starteten im Sprint in den ersten Anstieg und viele Läufer gingen das hohe Anfangstempo mit. Nach einem schwierigen steilen Abstieg folgte gleich wieder ein steiler Abschnitt über eine Wiese nach oben, und hier konnte Epp Läufer für Läufer überholen. Nach der steilen Wiese kamen die Teilnehmer ins steinige und felsige Gelände und für Michael Epp lief es immer besser. Am höchsten Punkt konnte er sich auf Rang 11 vorkämpfen, leider verlor er auf den steilen Passagen auf dem Rückweg noch 2 Plätze und kam auf Platz 13 ins Ziel.

Am Ende ist es Platz 12

Im Ziel dann die Überraschung des Tages, der Sieger Stephen Ndege aus Kenia wurde disqualifiziert und sein Landsmann Robert Surum kam so auf den 1. Platz vor dem Kenianer Gilbert Kemoi. Durch die Disqualifikation kam wenigstens Stefan Keckeis, ein Bergspezialist aus Österreich auf das Treppchen und Michael Epp wurde mit Gesamtplatz 12 belohnt. Der disqualifizierte Kenianer wählte eine Abkürzung und ersparte sich so über einen Kilometer Laufstrecke, zum Glück hat es ein Streckenposten gesehen.

Schon beim letzten Berglauf in St. Moritz wählte ein Läufer aus Italien eine Abkürzung und verdrängte mit der kürzeren Strecke Michael Epp von Gesamtrang 3. Trotz Einspruch wurde der Italiener bei diesem Lauf gewertet.