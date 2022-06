Metallzaun umgefahren und geflüchtet

Am vergangenen Wochenende wurde in der Max-Planck-Straße in Altshausen ein Metallzaun umgefahren. Der Fahrer flüchtete. Nach Polizeiangaben kam der Verursacher offensichtlich nach rechts von der Straße ab und überfuhr den Zaun, dabei wurde ein Pfosten aus der Verankerung gerissen. Da der Unbekannte im Anschluss davonfuhr, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ermittelt die Polizei nun wegen Verkehrsunfallflucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07584 / 9217-0 entgegen.