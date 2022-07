Mehrere Verletzte bei Unfall

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 13.45 Uhr in der Ostracher Straße ereignet hat. Die Lenkerin eines Opel Zafira war in Richtung Eichstegen unterwegs und übersah auf Höhe des Ortsausgangs einen wartenden Opel Astra, dessen 58-jähriger Fahrer nach links in die Marienburger Straße abbiegen wollte.

Die 18 Jahre alte Zafira-Lenkerin fuhr wuchtig auf, schreibt die Polizei im Pressebericht. Durch die Kollision erlitten sie, der Fahrer des Astra sowie seine 47-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird an beiden Wagen auf rund 15 000 Euro geschätzt.