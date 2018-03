Mehr als 30 000 Euro gehen an Vereine

Die Volksbank Altshausen hat bei einem kleinen Empfang im Foyer der „Alten Post“ ihren Spendentopf aus dem VR-Gewinnsparen ausgeschüttet. Mehr als 40 000 Euro sind im vergangenen Jahr durch das Gewinnsparen an Spendenvolumen zusammengekommen. Davon gehen rund 30 000 Euro an Vereine in der Region,. Mit dem Rest werden die VR-Mobile finanziert.

Das Prinzip des VR-Gewinnsparens: Ein Los kostet zehn Euro. Davon gehen 7,50 Euro aufs Sparkonto, zwei Euro in die Tombola und 50 Cent in den Topf für gemeinnützige Zwecke. 20 Schecks haben die Bankvorstände Franz Schmid und Gerhard Weisser am Dienstagabend überreicht. Mit 2400 Euro bekam der Musikverein Ebersbach-Musbach den größten Betrag. Jeweils 1900 Euro erhielten die Musikvereine aus Altshausen, Ebenweiler, Fleischwangen, Blönried-Zollenreute, Wilhelmsdorf-Esenhausen, Pfrungen, Zußdorf, Hasenweiler, Illmensee, Blitzenreute und Fronhofen. Mit den Spenden sind unterschiedliche Vorhaben geplant: Mal werden sie zum Beispiel in neue Uniformen oder Instrumente investiert, mal in die Jugendausbildung oder die Renovierung des Probelokals.

Taxis für Kindergärten sollen bei Ausflügen unterstützen

Jeweils 1500 Euro erhielten die Kirchengemeinden Fronhofen und Blitzenreute. Damit wird die Anschaffung von sogenannten Kinder-Taxis für Kindergärten unterstützt, damit auch die Kleinsten bei Ausflügen dabei sein können. 750 Euro gingen an die Bürgergarde zu Pferd „Gelbe Husaren“ für Kesselpauken und Uniformen. Ebenfalls 750 Euro kann der Reit- und Fahrverein Fronhofen in die Anschaffung von Sportgeräten investieren. Für das Projekt „Säulen der Freiheit“ erhielt der Kulturkreis Fronreute 500 Euro. Dieselbe Summe bekam die Gesellschaft für Geschichte und Heimatpflege für ihr 40-jähriges Bestehen.

250 Euro gingen an den Förderverein Holzmühleweiler für die Anschaffung eines Rasenmähers. Die Beratungsstelle „Zuhause Leben“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben bekam rund 1700 Euro für ihre Arbeit. Damit werden zum Beispiel Fahrdienste oder der Kauf von Kleidung und Medikamenten finanziert, um Menschen mit Behinderung, Senioren oder Kranke zu unterstützen.

Bankvorstand Franz Schmid bezeichnete das VR-Gewinnsparen als „genossenschaftliches Crowdfunding“, bei dem viele Menschen gemeinsam etwas schaffen, das einer alleine nicht erreichen könnte. Seit 2007 seien insgesamt rund 230 000 Euro an Vereine, Jugend- und Altenhilfe ausgeschüttet worden. Zudem würden mit dem Erlös aus dem Gewinnspartopf elf VR-Mobile finanziert, die vor allem in der Altenhilfe im Einsatz sind.