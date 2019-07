Maxis Luftballon fliegt 347 Kilometer weit

Die Vorsitzenden des Kinderfestausschusses, Dieter Heske und Thomas Strobel, haben zum Ferienstart die Sieger aus den Wettbewerben des Kinderfestes gekürt.

Beim Schüler-Räuberschießen der Klassen sieben bis zehn waren Teilnehmer aus drei Altshauser Schulen am Start. Bei den Mädchen holte die Siebtklässlerin Emma Layer vom Progymnasium mit 32 Ringen klar den ersten Platz, gefolgt von der Siebtklässlerin Amelie Steinmann des Progymnasiums mit 24 Ringen und der Achtklässlerin Linda Landsberger vom Progymnasium mit 22 Ringen. Beachtlich: Emma Layer hätte mit ihrem sehr guten Ergebnis sogar beim Räuberschießen für Jedermann einen der vorderen Plätze belegt.

Bei den Jungen schossen sich gleich drei Teilnehmer mit jeweils 28 Ringen auf den ersten Platz. Nico Wolf aus Klasse 7a der Herzog-Philipp-Verbandsschule, Valentin Masurtschak aus Klasse 8a der Verbandsschule und Finn-Luca Georgi aus Klasse 7 des Progymnasiums.

Am Kinderfestmontag hatten traditionell die Luftballonstarts der Kindergärten und Grundschulen aus Altshausen, Ebenweiler, Ebersbach, Boms, Hoßkirch, Riedhausen und Fleischwangen stattgefunden.

Am weitesten flog der Ballon von Maxi Romano von der Grundschule in Riedhausen. Er landete im österreichischen Kematen an der Krems südlich von Linz – in einer Luftlinienentfernung von rund 347 Kilometer. Der Ballon von Franz Pfeiffer von der Verbandsschule flog rund 316 Kilometer Luftlinie bis nach Schladming in der Steiermark. Der Ballon von Leni Schumacher von der Grundschule Riedhausen schaffte 285 Kilometer bis nach Pöndorf, das nordöstlich von Salzburg liegt.

Erstmals hat der Kinderfestausschuss einen Wettbewerb im Festabzeichen-Verkauf veranstaltet. Alle Schulklassen der Altshauser Schulen konnten teilnehmen. Zehn Klassen haben die Gelegenheit genutzt. Zehn Prozent Verkäuferprovision für die Klassenkassen war allen Verkäufern sicher, wer die meisten Abzeichen verkauft, konnte sich zusätzlich einen Bonus für die Klassenkasse sichern. Mit 178 Abzeichen war die Klasse 5 von Anita Knöpfler der Verbandsschule am fleißigsten. Somit gab es 100 Euro. Für Klasse 6 von Matthias Schmidt der Verbandsschule gab es für 158 verkaufte Abzeichen 50 Euro. Helga Fischbach von der Verbandsschule hat mit ihrer Klasse 107 Abzeichen verkauft und somit gab es 30 Euro für die Klassenkasse.