Rund 1,2 Promille hatte laut einem Atemalkoholtest ein 43-jähriger Autofahrer intus, als die Polizei ihn am Samstag gegen 23 Uhr in der Ebenweiler Straße in Altshausen kontrolliert hatte. Die Beamten untersagten dem Mann laut Bericht die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der Fahrer nun verantworten.