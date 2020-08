„Man kann nicht immer nur die Einnahmen erhöhen“

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochmittag auf der B31 auf Höhe Airbus gekommen. Es waren drei Fahrzeuge beteiligt, zwei Schwer- und ein leicht Verletzter wurden ins Krankenhaus transportiert, eine Person blieb unverletzt.

Der Unfallhergang wurde von der Polizei wie folgt ermittelt, ein Alpha-PKW in Richtung Meersburg geriet aus bisher ungeklärter Ursache auf die linke Fahrbahn, kollidierte mit einem PKW der in Richtung Friedrichshafen fuhr, der auf die gegenüberliegende Bushaltestelle geschleudert wurde und in Brand geriet.