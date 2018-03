Malwettbewerb hat weiterhin großen Zulauf

Erneut hat der Jugend-Malwettbewerb, der von sieben europäischen Ländern seit 48 Jahren ausgerichtet wird, auch bei der Volksbank Altshausen ein großes Echo gefunden. Allein in der Raumschaft Altshausen wurden 452 Bilder zum Wettbewerbsthema „Erfindungen verändern unser Leben“ eingereicht. Im gesamten Einzugsgebiet der Volksbank gingen 758 Arbeiten ein.

Eine weitere Variante zum Wettbewerbsthema war die Rubrik Film, hier drehten Schüler aus Wilhelmsdorf gleich zwei Filme. Parallel zum Malwettbewerb fand ein Preisausschreiben statt, an dem gleichfalls viele Schüler teilnahmen.

Preisträger sind zwischen sechs und 14 Jahre alt

Zur Preisverleihung in der vollen Schalterhalle waren so gut wie fast alle 44 Preisträger im Alter zwischen sechs und 14 Jahren erschienen. Marketingleiterin Brigitte Fischer und Service-Bereichsleiter Alexander Metzler überreichten den glücklichen Gewinnern sehr schöne und wertvolle Sachpreise. Die Erstplatzierten nehmen am Landeswettbewerb in Stuttgart teil. Generell gehen alle, die an diesem Wettbewerb teilnahmen und es nicht in die Siegerlisten schafften, nicht leer aus, sondern werden Trostpreise erhalten. Das diesjährige Wettbewerbsthema „Erfindungen verändern unser Leben“ kam bei den Kindern und Jugendlichen sehr gut an und gab Anreiz genug, der Phantasie freien Lauf zu lassen.

„Was zeichnet Dinge aus, die in der Vergangenheit geschaffen wurden? Welche Erfindungen fehlen? Welche Gefahren können von Erfindungen ausgehen?“ So lauteten einige der Anregungen zum Wettbewerb. Konkret hieß die Aufgabenstellungen für die Klassen eins bis vier: „Ideen mit Wirkung“. Dem Klassen fünf bis neun war das Thema „Problemlösungen finden“ gestellt und den Klassen zehn bis zwölf war der Aufgabenbereich „Erfindungen und ihre Auswirkungen“ vorgegeben. Erstaunliches Fazit: Die Jugend weiß durchaus schon ganz gut, was los ist auf dieser Welt, sowohl im positiven, als auch im negativen Sinn. Man konnte durchaus den Eindruck gewinnen, dass viele der eingesandten Arbeiten eine enorme Fülle an kritischem Potenzial aufweisen, das zum Nachdenken anregt.