Lukas Endres gewinnt Finalturnier

Beim Finale des 1. VR eSports Cup haben zehn eSportler aus der Region ihre Kräfte auf der Kinoleinwand in Friedrichshafen gemessen. Der 19-jährige Lukas Endres, der zuvor das Qualifikationsturnier der Volksbank Altshausen für sich entscheiden konnte, siegte im Finalturnier.

Fünf Genossenschaftsbanken aus der Region haben sich zusammengetan, um erstmalig den VR eSports Cup Bodensee-Oberschwaben auszuspielen. Die Volksbanken Altshausen, Bad Saulgau, Friedrichshafen-Tettnang und Konstanz sowie die VR Bank Ravensburg-Weingarten führten im November jeweils Qualifikationsturniere in ihren Räumlichkeiten durch. Die beiden jeweils besten Teilnehmer konnten sich dabei für das große Finale im Kinosaal in Friedrichshafen qualifizieren.

Beim Finalturnier traten somit die zehn Finalisten in zwei Fünfergruppen an den Controllern gegeneinander an, um den besten Fußball-eSportler der Region zu ermitteln. Unterstützt wurden sie dabei von Familien und Freunden, die für einen würdigen Rahmen sorgten – angeheizt vom professionellen Fußballkommentator Roman Horschig. „Mama mia!“ oder „Halleluja!“: Mit diesen Ausrufen wurden spannende Spielsituationen im Kinosaal von Roman Horschig live kommentiert und zudem mit dem Jubel des jeweiligen Fanblocks untermauert. Und so war die Spannung greifbar, als am frühen Abend der 19-jährige Lukas Endres als Finalist der Volksbank Altshausen auf den favorisierten 26-jährigen Nils Cataltepe traf. Nils Cataltepe, für die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang am Start, ist als Coach bei den eSportlern des FSV Mainz 05 sogar beruflich im eSport aktiv. Er konnte seinem jüngeren Kontrahenten jedoch im Finale nichts entgegensetzen und so freute sich am Ende mit Lukas Endres über den Titel. „Das war ein toller Tag für mich, den ich noch lange in Erinnerung behalten werde“, sagte Lukas Endres nach der Siegerehrung mit strahlendem Gesicht. Den dritten Platz sicherte sich mit Marius Mietan (25) ein Student der PH Weingarten, der die VR Bank Ravensburg-Weingarten vertrat.

Während die Zweit- und Drittplatzierten jeweils attraktive Elektro-Einkaufsgutscheine gewannen, konnte sich Lukas Endres über zwei VIP-Tickets seines Lieblingsvereins in der Bundesliga freuen. „Der VR eSports Cup Bodensee-Oberschwaben war ein voller Erfolg und wird sicherlich keine Eintagsfliege bleiben. Die Veranstaltung ruft nach Wiederholung“, erklärte Stefan Gessler (Leiter Marketing der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang) nach der Veranstaltung.