Leader stellt knapp 200 000 Euro zur Verfügung

Der Leader-Steuerungskreis hat in einem Umlaufverfahren 16 Kleinprojekte in der Region für die Förderung ausgewählt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Zur Förderung der ausgewählten Kleinprojekte stehen knapp 200 000 Euro zur Verfügung. „Es freut uns, dass immerhin mehr als die Hälfte aller eingereichten Projektideen mit einer Förderung bedacht werden konnten“, wird Lena Schuttkowski, Geschäftsführerin der Leader-Geschäftsstelle, in dem Schreiben zitiert.

Die Vorhaben sind thematisch den Handlungsfeldern Tourismus und Naherholung, Regionale Wirtschaft, Landentwicklung und Kommunalentwicklung zuzuordnen. Darunter befinden sich fünf private Projekte, sieben öffentliche Projekte und vier Projekte von Vereinen.

Fünf der zur Förderung ausgewählten Projekte lassen sich unter dem Block Themen- und Erlebnispfade zusammenfassen. Dazu gehört der Erlebnispfad Steegersee in Aulendorf, der Waldlehrpfad im Naherholungsgebiet Tannenbühl in Bad Waldsee, der Erlebnispfad Schreckensee in Fronreute-Wolpertswende, der Moor-Erlebnispfad in Wilhelmsdorf sowie der Themenweg Räuber in Ostrach.

Bei folgenden vier, mit einer Zuwendung bedachten Projekten geht es um regionale Produkte. Hierzu zählen ein Verakaufsautomat für Wildfleisch und einer Drohne zur Rehkitzrettung in Bad Saulgau, der Regional-Automat in Ostrach-Bachhaupten, eine Vakuumiermaschine für den Deissenhof in Boos und die Wassererschließung der Solidarischen Landwirtschaft des Ährenhofs in Bergatreute.

Drei von den zur Förderung ausgewählten Projekten sind Versammlungs- und Gemeinschaftsräumen zuzuordnen. Dabei handelt es sich um eine Heizung für das Dorfgemeinschaftshaus in Stuben, eine hauseigene Veranstaltungstechnik für das Dorfgemeinschaftshaus sowie einen Jugend- und Partyraum in Tafertsweiler und die Ausstattung eines Raumes für die „Sorgende Gemeinschaft“ in Hochdorf.

Auch Sport- oder Freizeitattraktionen werden von Leader mit einer Förderung bedacht. Dazu zählen der „Pumptrack“ in Illmensee, Stand-Up-Paddelboards, Pfeil und Bogen, Armschützer und Zielscheibenständer in Hoßkirch, ein Bienen-Wirtschaftsgebäude in Wilhelmsdorf und die Erneuerung eines mobilen Schießwagens in Altshausen.

Mit dem positiven Beschluss durch den Leader-Steuerungskreis haben die Projekte den ersten Schritt zur Förderung bereits geschafft. Die Projektträger können nun den Förderantrag stellen, heißt es in der Mitteilung. Die Projekte sind Teil des Förderprogramms Regionalbudget im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben. Regionalbudget-Gelder sind Fördergelder des Bundes und des Landes Baden-Württemberg.