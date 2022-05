Leader-Förderung soll über soziale Medien bekannter werden

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins „Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben“ (Remo) haben der Vorsitzende Daniel Steiner und Geschäftsführerin Lena Schuttkowski über die Aktivitäten des Vereins im vergangenen Jahr berichtet. Das teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Die Versammlung fand in der Gemeindehalle in Fleischwangen statt.

Insgesamt wurden 105 Projekte gefördert

Laut Bericht wurden seit Gründung des Vereins im Jahr 2015 insgesamt 54 Leader-Projekte und 51 Regionalbudget-Projekte in der Region Mittleres Oberschwaben unterstützt. Der Großteil der Projekte wird im Bereich Kommunalentwicklung umgesetzt, gefolgt von den Handlungsfeldern Tourismus und Naherholung sowie Landentwicklung und regionale Wirtschaft.

Social-Media-Konzept wurde präsentiert

Einen Schwerpunkt der Mitgliederversammlung bildete der Bericht über den aktuellen Stand des laufenden Neubewerbungsprozesses. Noch bis 22. Juli hat die Leader-Aktionsgruppe Zeit, das neue Konzept für die Region gemeinsam mit dem Aulendorfer Büro Neulandplus auszuarbeiten. Das fertige Konzept samt entsprechenden Rahmenbedingungen wird am 23. Juni in Zollenreute vorgestellt. Da in der neuen Förderperiode ein besonderes Augenmerk auf den Themen „Beteiligung“, „Jugend“ und „Digitalisierung“ liegen soll, wurde auch ein Social-Media-Konzept der Geschäftsstelle in der Mitgliederversammlung präsentiert. Es soll laut Pressemeldung die Bekanntheit von Leader und die Interaktion mit Interessierten und Akteuren der Region stärken.

Für das vergangene Jahr wurden Jahresbericht, Jahresabschluss und Kassenprüfung von den Mitgliedern genehmigt, die Vorstandschaft entlastet sowie die Haushaltsplanungen für 2023 beschlossen. Im Herbst ist wieder eine „Leader-Projekte erleben“-Exkursion geplant.