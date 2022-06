Laufen tut gut und jeder Schritt zählt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der Fastenzeit wurde in diesem Jahr von den Landfrauen Unterwaldhausen-Guggenhausen ein Spendenlauf initiiert, um zum einen nach den trägen Coronawochen wieder fit zu werden und zum anderen Geld für einen guten Zweck zu sammeln. Knapp 70 Läuferinnen aller Altersgruppen sind der virtuellen Laufgruppe beigetreten und haben bei einfachen Spaziergängen mit Kinderwagen und Hund oder auch im Sportoutfit mit Laufschuhen und Stöcken Spendenkilometer gesammelt. Dabei ist eine tolle Gemeinschaft entstanden, mit dem Ziel zusammen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten zu wollen.

Nach sechs Wochen wurden insgesamt 6539 Kilometer zurückgelegt, die von folgenden lokalen Sponsoren in 775 Euro eingetauscht werden konnten: Agrar-Service Lambert, Egg; Architekturbüro Deuringer, Guggenhausen; Baugeschäft Fricker, Oberwaldhausen; Biohof Carmen und Manuel Bauer, Egg; der Schreiner-Volk, Unterwaldhausen; DH Fahrzeug- und Maschinenhandel, Bauhof; Fritz Eisele GmbH, Metallbearbeitung, Ebersbach-Musbach; LOGOSOL, Bad Saulgau; Friseursalon S-Kat, Guggenhausen.

Weil die Läufergruppe aus Fleischwangen von der Aktion „Laufen und Helfen“ so angetan war, haben auch sie bei ihrer gemeinsamen Runde das Spendenkörbchen mit 325 Euro gefüllt und ihrer Solidarität Ausdruck verliehen. „You’ll never walk alone“, das ist die Message, die zeigt, dass Helfen ansteckend sein kann und Gemeinschaft guttut.

Von den insgesamt 1100 Euro konnte nun ein Drittel des Geldes direkt an ein lokales Netzwerk übergeben werden und das restliche Geld ist an die Kinderstiftung Ravensburg geflossen, die generell Familien in Not, unabhängig von Hautfarbe und Herkunft, im Landkreis unterstützt.