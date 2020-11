Lastwagen fährt nach Unfall einfach weiter

Ein Lastwagenfahrer hat am Montagabend nach einem Unfall auf der Landesstraße 286 bei Hoßkirch seine Fahrt unbeeindruckt fortgesetzt. Die 36-jährige Fahrerin eines VW Golf fuhr gegen 17.15 Uhr hinter dem Lastwagen mit Anhänger in Richtung Hoßkirch und setzte unweit der Ortschaft zum Überholen an. Zeitgleich scherte auch der Fahrer des Lastwagens mit Anhänger nach links aus, um einen langsam fahrenden Traktor zu überholen. Hierbei übersah er die 36-Jährige mit ihrem Golf mutmaßlich, wodurch es zum seitlichen Streifvorgang kam. Der Fahrer des Lastwagens setzte sein Überholmanöver unbeeindruckt fort und fuhr weiter in Richtung Hoßkirch. Zeugen zu der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeiposten Altshausen unter 07584/92170 zu melden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.