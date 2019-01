Der Verein Skilanglauf-Loipe Atzenberger Höhe hat seinen Fuhrpark um ein interessantes Fahrzeug erweitert, das auf den Namen „Snow-Shuttle“ getauft wurde. Dahinter verbirgt sich ein vierrädriger Anhänger Marke Eigenbau, mit welchem auch Personen befördert werden können.

Zudem sind hinter dem neuen Gefährt gleich zwei hydraulisch angetriebene Geräte installiert, welche dafür vorgesehen sind, eine Langlaufspur in den Schnee zu zaubern. Gut drei Wochen lang waren alle vier beziehungsweise fünf Langlaufloipen so ausgezeichnet präpariert, dass die Wintersportler hervorragende Verhältnisse vorfanden. Da aber am Wochenende etwas Tauwetter eingesetzt hat, ist Langlauf derzeit nicht mehr überall möglich.

„Noch ist der Winter nicht vorbei“, ließ der zweite Vereinsvorsitzende und Wetterexperte Roland Roth verlauten. Zusammen mit der ersten Vorsitzenden Christa Creutzfeldt und den beiden Spur-Experten Rolf Rimmele und Hans Scheffold wurde das „Snow-Shuttle“ am vergangenen Wochenende seiner Bestimmung übergeben und auch gleich vor Ort auf Herz und Nieren geprüft. Ergebnis: Zwölf-Kilometer-Testfahrt wurde ohne besondere Vorkommnisse bestanden. Um die 120 Stunden haben die Erbauer für das neue Schneefahrzeug aufgewendet, federführend Rolf Rimmele, der die Gesamtleitung inne hatte. Mit von der Partie waren die Firma Landtechnik Dudik, Allmannsweiler, sowie die Vereinsmitglieder Max Maier, Hans Scheffold und Franz Weiß.

Nach der Jungfernfahrt mit dem Mobil-Anhänger fand noch im „Jägerhäusle“ in Ebisweiler eine Nachbesprechung statt, bei der Roland Roth in seiner burschikosen, stets optimistisch ausgerichteten Art zu Rolf Rimmele sagte: „Rolf, jetzt musst du nur noch ein paar Schneekanonen basteln, dann sind wir künftig aus dem Schneider, was das den Betrieb in der Langlaufsaison betrifft.“