Langjährige Kirchenchormitglieder geehrt

Im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes, musikalisch mitgestaltet vom Kirchenchor Fleischwangen, wurden am Sonntag, 24. Juli zwei Sängerinnen und ein Sänger des Kirchenchores für ihr langjähriges Engagement im Dienste der Kirchenmusik von H. Pfarrer Christof Mayer geehrt.

Mechthilde Müller aus Rimmersberg für 40 Jahre und Eugen Walser aus Fleischwangen, ebenfalls für 40 Jahre, sowie Edelgard Linz aus Guggenhausen für 25 Jahre, wurden mit der Ehrenurkunde und dem Ehrenzeichen in Gold bzw. Silber des Cäcilienverbandes der Diözese ausgezeichnet.

Pfarrer Mayer brachte in seiner Laudatio zum Ausdruck, wie wichtig Musik und Gesang für das menschliche Wohlbefinden und die Seele sind und bezeichnete den Gesang des Chors als besondere Form des Gebets. Dies leben die drei Geehrten in besonderem Maße, da sie sich außerordentlich für den Kirchenchor und den Gesang engagieren. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass sie in den Proben eigentlich nie fehlen und auch in Zeiten der pandemiebedingten Einschränkungen treu zum Chor standen.