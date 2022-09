Landrat Sievers auf Gemeindebesuch in Hoßkirch

Auf Einladung der Gemeindeverwaltung hat Landrat Harald Sievers einen persönlichen Besuch in Hoßkirch gemacht. Das teilt die Gemeinde mit. Im Rahmen eines offenen Bürgergesprächs in der SEEzeit fand ein lebendiger Austausch in ganzer Breite zu aktuellen Themen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Vertreterinnen und Vertretern des Gemeinderats statt.

Gekommen war auch eine Abordnung der Feuerwehr. Zuvor stand ein Gespräch im Rathaus und eine gemeinsame Rundfahrt auf dem Programm, bei der Bürgermeister Roland Haug über die laufenden Projekte sowie Herausforderungen der Gemeinde berichtete.

So durfte Landrat Harald Sievers im Beisein von Selina Nussbaumer, Leiterin Stabsstelle beim Landratsamt und Simon Gehringer, Leiter Straßenamt beim Landratsamt, unter anderem den neu gestalteten Rathaus-Aktiv-Platz besuchen, der auch als Ort der Begegnung dient und Möglichkeiten bietet, sich im Rahmen von Spiel und Sport aktiv zu betätigen. Das Kneippbecken und der Kräutergarten runden den Platz „gesund“ ab, heißt es wieter.

Ein weiterer Stopp wurde am Bahnhaltepunkt der beliebten Räuberbahn gemacht. Diese pendelt vom 1. Mai bis zum 16. Oktober jeden Sonn -und Feiertag zwischen Aulendorf und Pfullendorf, bringt Ausflugsgäste in die wildromantische Natur und bietet viele familienfreundliche Aktivitäten zu Fuß oder mit dem Fahrrad in und um auch den Hoßkircher Ort.

Die anderen Themen im Gespräch und in Ortsbegehung waren das Kinderhaus und die Kinderbetreuung, Ausbau von Radwegen, Wohn- und Gewerbegebiet, Windkraft, Klimawechsel und Energiewende, Verkehr und Straßen, ÖPNV, Kies und Kiesabbau, Mobilfunk und Breitband, Ehrenamt und Bürokratie, Corona und Flüchtlingssituation sowie noch weitere Themen.

Landrat Sievers war angetan von Offenheit, Freundlichkeit und der rührigen Aktivitäten in der Gemeinde, berichtet die Gemeindeverwaltung. Er bedankte sich für den herzlichen Empfang. Schon das Event bei den 101-jährigen Feierlichkeiten des Musikvereins ins Hoßkirch seien beeindruckend gewesen. Diesmal, beim Besuch, gab es allerdings kein Ständchen, dafür für ihn und seinen Stab einen echten Honig Made in Hoßkirch und einen Regenschirm mit Gemeindewappen obendrauf, schreibt die Gemeinde weiter..