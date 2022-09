Kunsthistorikerin bespricht Hartliebs Skulpturen

Sabine Heilig wird am Sonntag, 18. September, ab 14.30 Uhr einen Vortrag zur der derzeitigen Kunstausstellung der Skulpturenkünstlerin Ingrid Hartlieb im Sitzungssaal des Rathauses in der Alten Post halten „NEUN HÖLZERNE PLATZHALTER FÜR ALTSHAUSEN“ in den einladen.

„Neun hölzerne Platzhalter für Altshausen“ ist der Titel der Skulpturenausstellung der Stuttgarter Künstlerin. Die Autorin und Kunsthistorikerin Sabine Heilig aus Nördlingen wird in ihrem Vortrag nicht nur über das künstlerische Wirken von Ingrid Hartlieb, sondern auch über „Holz als künstlerischer Werkstoff“ referieren.

Zitat von Ingrid Hartlieb: „Ich zeichne so gern mit der Kettensäge!“ In dieser Hinsicht wird die Referentin Heilig insbesondere auch auf „das Wechselspiel zwischen komprimierter Materialität und linearer Expressivität im Schaffen der Bildhauerin Ingrid Hartlieb“ eingehen. Bei diesem Vortrag wird auch die Skulpturenkünstlerin Ingrid Hartlieb anwesend sein.

Führungen durch den Skulpturenpark von Ingrid Hartlieb durch Sabine Heilig gibt es am Sonntag, 16. Oktober, um 11 und 14 Uhr. Treffpunkt ist jeweils auf dem Marktplatz vor dem Schloss Altshausen.Der Vortrag wie auch die Führungen sind kostenlos.

Die Skulpturenausstellung kann noch bis Ende Oktober auf dem Marktplatz besucht werden, bevor die Skulpturen wieder ins Atelier der Künstlerin Ingrid Hartlieb zurückgebracht werden.