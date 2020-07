Kuh greift Tierärztin an

Mit einer Platzwunde am Kopf musste eine Tierärztin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei teilt weiterhin mit, dass es am Montagvormittag gegen 9.20 Uhr zu diesem Unfall kam. Die Ärztin hatte sich in den Laufstall eines landwirtschaftlichen Betriebs begeben und war dabei unvermittelt von einer Kuh attackiert und gegen eine Wand gedrückt worden.