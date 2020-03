Krötenwanderung in Guggenhausen

Am Sägweiher zwischen Guggenhausen und Altshausen sind entlang der Straße Schutzzäune aufgestellt. An denen können Kröten, Lurche und Molche auf dem Weg zu ihren Laichgewässern entlangwandern, bis sie in vorbereitete Eimer fallen, schreibt SZ-Leserin Claudia Kotté, die sich in diesem Jahr am Amphibienschutz beteiligt.

Morgens und abends werden die Eimer kontrolliert und die „gefangenen“ Tiere dann heil über die Straße gebracht. Dort setzt man sie wieder ab und bedeckt sie mit etwas Laub, damit sie vor Fressfeinden geschützt sind, bis sie weiterwandern. Die Tiere werden in einer Liste erfasst und wenn möglich, das Geschlecht bestimmt.

Kröten sind gut an ihrer warzigen Haut zu erkennen, wobei die Weibchen um einiges größer als die Männchen sind. Diese klammern sich mit den Vorderfüßen auf dem Rücken der Weibchen fest und lassen sich ins Gewässer tragen, wo sie die Eier dann befruchten.