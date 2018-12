Konzert trifft den Geschmack der Zuhörer

Zum 100-jährigen Bestehen des Musikvereins Ebersbach in der gut besuchten, stilvoll dekorierten Seebachhalle haben 70 Musiker des Stammorchesters mit einem fabelhaften Programm aufgewartet, das beim Publikum sehr gut ankam.

Die musikalische Prominenz aus den Reihen des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg ließ es sich nicht nehmen, dem Festtag ihren Stempel aufzudrücken, an der Spitze der Vorsitzende Rudi Hämmerle und dessen Stellvertreter Horst Dölle. Gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Musikvereins Ebersbach Daniel Rapp zeichneten sie die langjährigen, aktiven Mitglieder aus. Außerdem wurde Dirigent Fridl Schoch für sein 20-jähriges Engagement als Dirigent geehrt und Oswald Moor für sein 52-jähriges, unermüdliches Engagement als aktiver Musiker zum Ehrenmitglied ernannt. Bürgermeister Roland Haug hob die großen Verdienste des Musikvereins hervor, und freute sich darüber, dass es auch um den Nachwuchs gut bestellt ist.

Reise in die Berge

Passend zur Feier eröffnete der beeindruckende Klangkörper mit der Komposition „Jubiläumsfanfare“ des niederländischen Musikers Cornelis (Kees) van der Valk das zweistündige Programm. Ein musikalischer Willkommensgruß nach Maß, der die Herzen der Zuhörer im Sturm eroberte. Die „Alpina Saga“ nahm das Forum mit in die faszinierende, monumentale Welt der Berge.

Eine Reise ins antike Griechenland versprach der Titel „Return to Ithaka“. Bis zum sagenumwobenen Olymp, dem Hain der Götter und Helden, führte das Tongedicht, wiederum von Kees van der Valk in Szene gesetzt, abwechslungsreich, geheimnisvoll und mystisch. Aber auch ein Hauch von Lebensfreude, Tanz und Weinseligkeit lag in der Luft und im Schlussteil kam sogar der vordere Orient zum Vorschein. Mit „Wein, Weib und Gesang“ von Johann Strauß (Sohn) in einem gelungen Arrangement des Musikverlegers Siegfried Rundel aus Rot an der Rot, der im vergangen Jahr verstarb, verabschiedete sich der Musikverein in die wohlverdiente Pause. Als Ehrengast zugegen in der Seebachhalle war Siegfried Rundels Sohn Thomas.

Die monumentale „Ross-Roy-Ouvertüre“ gehört zu einer der beliebtesten Auftaktmelodien in der Blasmusikszene. Dem Niederländer Jacob de Haan (Jahrgang 1959), der schon als Vierzehnjähriger komponierte, gelang mit diesem Tongemälde ein großer Wurf in seiner bisherigen Laufbahn. Flott und beherzt, leicht und locker, vor allem aber mit viel Feuer, kam das Stück „Amapola“ (spanisch für „Mohnblume“) des Spaniers Jose Maria Lacalle daher. Mit dem Titel „Frank Sinatra Classics“, arrangiert von Stefan Schwalgin, und insgesamt drei Zugaben endete schließlich das Jubiläumskonzert. Anerkennenden Beifall und Bravo-Rufe gab es am Ende zuhauf.