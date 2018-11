Kolpingbrüder sanieren die „Bitze“

Im Altshauser Heft des vergangenen Jahres hat Elmar Hugger der Bitzenkapelle – auch „Bitze“ genannt – einen Artikel gewidmet. Daraufhin sprach ihn Hilde Müller an, die sich mit Maria Halder um die Kapelle kümmert, und fragte ihn, ob er die Bänke mit den Kolpingbrüdern neu streichen könnte. Bei der Gelegenheit haben die sieben Helfer nicht nur die Pinsel geschwungen, sondern die Kapelle grundlegend saniert.

„Unter den Kolpingbrüdern habe ich schnell Mitstreiter gefunden und als wir sie uns vor Ort angeschaut haben, war uns klar, dass mehr als Bänke dringend auf Vordermann gebracht werden müssen“, erinnert sich Elmar Hugger. Denn auch die Fassade war verwittert, die Bodenplatten uneben und einige Fliesen kaputt. So packten die Kolpingbrüder Engelbert Dangelmaier, Erich Heiß, Herbert Pfeiffer, Anton Müller, Elmar Hugger, Karl-Anton Haas und Alexander König kräftig mit an: Sie reinigten die Wände, besserten den Putz aus, strichen alles innen und außen neu, verlegten Bodenplatten neu, ersetzten Fliesen, brachten eine neue Schotterschicht am Fundament ein, schleiften Bänke ab und lasierten sie neu. „Letztendlich haben wir die Kapelle noch gründlich geputzt und das blaue Wasserfass, das schon aus der Ferne sichtbar war, mit Holz verkleidet“, berichtet Hugger. Rund 200 Arbeitsstunden und 800 Euro aus den eigenen Taschen haben die Kolpingbrüder investiert. „Es hat alles wunderbar funktioniert“, lobt Hugger seine Helfer.

Die älteste bekannte Ansicht von Altshausen ist um das Jahr 1600 entstanden und schon darauf ist ein Häuschen an der Schlossmauer zu sehen, neben dem das Wort „Bizen“ steht. Im Vergleich zur heutigen Kapelle ist es zweistöckig und hat sogar einen Turm. Für den Namen Bitzenkapelle sieht Hugger zwei Erklärungsmöglichkeiten. Einerseits wird mit Bitze auch ein eingezäuntes Landstück bezeichnet, wie es auf der historischen Ansicht neben dem Häuschen zu sehen ist. Andererseits führte der Weg zum Galgen an dem Häuschen vorbei und war die letzte Möglichkeit für ein Gebet. So könnte aus „Bitte sie“ im Schwäbischen „Bitze“ geworden sein. Welche Erklärung nun richtig ist, weiß Hugger nicht, wohl aber, dass es mit 602 Metern der höchste Punkt von Altshausen ist. Das Häuschen soll früher dem Vergnügen des Landkomturs gedient haben, denn von dem Turm dürfte es einen wunderbaren Blick auf die Alpen gegeben haben.

Die Sanierung der Kolpingbrüder war nicht die erste am historischen Gemäuer. Seit dem Abbruch 1833 gibt es nur noch den Andachtsraum, der 1912, 1934 und 1948 saniert wurde. In den 1960er-Jahren haben die Kunstdiebstähle in der Region zugenommen, sodass Familie Halder – die schon damals für die Kapelle zuständig war – jeden Abend die Pieta zu sich ins Haus geholt und morgens wieder aufgestellt hat. In den 1980er-Jahren war die Kapelle samt Umfeld so verwittert und verwildert, dass Teile des Dachs einbrachen. Sechs Jahre lang kämpfte der Geschichtsverein mit dem Landesdenkmalamt um eine Erneuerung der „Bitze“. Im Juli 1986 konnte Pfarrer Hans-Peter Unglert das Schmuckstück weihen.

Maria Halder hat auch mit über 90 Jahren die Kapelle noch genau im Blick. „Jeden Tag läuft sie mit dem Rollator hoch und kümmert sich. Das ist eine Leistung“, sagt Hugger.