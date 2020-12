Kneipp-Bund gibt Tipps in Coronazeiten

Bereits im Frühjahr hat die „Schwäbische Zeitung“ gemeinsam mit dem Ortsverein Altshausen des Kneipp-Bundes regelmäßig Tipps gegeben, wie man mit einfachen Mitteln und ohne großen Aufwand etwas für die Gesundheit tun kann. Aufgrund des Lockdowns light geht die Serie nun mit dem nächsten Teil weiter: dem kalten Halswickel. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Der kalte Halswickel sei in der Erkältungszeit ein bewährtes Hausmittel. Er besteht – wie jeder Kneippsche Wickel – aus einem Innentuch aus Leinen, einem Zwischentuch aus Baumwolle (dies sollte etwas länger sein als die anderen Tücher) und einem Außentuch aus Wolle, Frottee oder Flanell, an dem sich meist zwei Bänder zum leichteren Fixieren befinden. Der kalte Halswickel wirkt wärmeentziehend, entzündungshemmend, schmerzlindernd und abschwellend. Er wird angewandt bei akuter Halsentzündung, leichter Schilddrüsenüberfunktion sowie Entzündungen im Nasen-Rachenraum, heißt es in der Mitteilung weiter.

Vorsicht sei jedoch geboten bei aufkommenden Erkältungskrankheiten und ansteigendem Fieber. Sollte der Schmerz während der Behandlung zunehmen, sollte man die Behandlung sofort beenden.

Hergestellt wird der Wickel wie folgt: Das Leintuch wird in kaltes Wasser getaucht (Temperatur je nach Verträglichkeit), leicht ausgewrungen, an einer Seite eingeschlagen und möglichst ohne störende Falten um den Hals gelegt. Die abschwellende und entzündungshemmende Wirkung verstärkt der Zusatz von Quark. Dieser kann direkt nach dem Auswringen in einer Schicht von etwa einem halben Zentimeter auf das Leintuch gegeben werden. Zum Schutz des Wolltuchs sollte darüber eine dünne Schicht Mull gegeben werden, empfiehlt der Kneipp-Bund, damit es nicht verfilzt. Darüber wird zunächst das Zwischentuch und schließlich das Außentuch gewickelt und befestigt (bei einem Wickel mit den Bändern des Außentuchs durch eine Schleife). Werden für den Wickel Tücher genutzt, ist es auch möglich, zum Fixieren ein Eckchen nach innen einzuschlagen. Damit der kalte Halswickel gut wirken kann, ist laut Kneipp-Bund Bettruhe angesagt. Bei akuten Beschwerden sollte der Wickel so lange am Hals belassen werden, bis er nicht mehr als kalt empfunden wird.

„Die fünf Kneippschen Elemente bieten Möglichkeiten unter ganzheitlichem Gesundheitsaspekt: Also Güsse statt Gymnastikkurs und bewusste Alltags-Übungen statt Fitness-Studio“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Bei den jeweiligen Einheiten kann die Intensität selbst bestimmt werden.