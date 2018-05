Klasse 9 baut Fußgängerbrücke

Manchmal werden Wünsche wahr. Michael Epp, der Nordic Walking Weltmeister aus Altshausen, meinte: „Da unten am Ragenreuter Bachhätte ich gerne eine kleine Brücke, das wäre toll.“ Die 26 Schüler der Klasse 9 aus dem Progymnasium Altshausen griffen den Wunsch auf und erfüllten ihn.

Im Unterricht von Naturwissenschaft und Technik war der Brückenbau Thema. Neben Theorie wurde in Kleingruppen je eine Spaghettibrücke gebaut, die in Relation zum Eigengewicht möglichst viel tragen sollte. Das war ein gute Vorbereitung für das reale Projekt. Ein Plan in Dreitafelprojektion wurde erstellt, Aufgaben besprochen und aufgeteilt, eine Materialliste und Geräteliste zusammengestellt, jeder Schüler in der Klasse hatte eine Aufgabe.

Jede Menge Unterstützung bekam die Klasse aber auch von außerhalb: Die herzogliche Hofkammer, ein ortsansässiges Zimmererunternehmen, der Bauhof, alle arbeiteten Hand in Hand, damit am vergangenen Mittwoch das Projekt durchgezogen werden konnte. Selbst das Wetter spielte dabei hervorragend mit. Mit Eifer wurde an der Brücke gearbeitet, ein Pfad und Treppenstufen wurden angelegt und der ganze Hackschnitzelweg wurde erneuert.