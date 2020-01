Kirchenchor ehrt dreizehn langjährige Mitglieder

Der katholische Kirchenchor der Pfarr- und Schlosskirche St. Michael Altshausen hat kürzlich in seiner Jahreshauptversammlung 13 langjährige Sänger geehrt.

Der Chor umfasst derzeit 48 aktive Sänger und hat mit zehn Auftritten das Kirchenjahr musikalisch begleitet. Dabei wurde der Chor durch verschiedene musikalische Ensembles begleitet. Pfarrer Christof Mayer betonte in seiner Rede, wie wichtig dieses Mitwirken des Kirchenchores in der Liturgie sei. Ein solcher Gottesdienst, der alle Sinne anspreche, ermögliche eine Transzendenzerfahrung.

Die Vorsitzende des Chores Iris Ailinger bedankte sich für die gemeinsam erbrachten Leistungen und die Bereitschaft der Sänger, trotz fortschreitender Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft regelmäßig die Proben zu besuchen. Nicht nur die Freude an der Musik, auch das persönliche Miteinander im Chor verbinde. Dem Chorleiter Herbert Wenzel dankte sie für die enorme Geduld, mit der er die Sänger dirigiere. Außerdem sporne er den Chor immer neu an und entwickle ihn mit Visionen stets weiter.

Auch der Dirigent blickte mit Zufriedenheit auf die musikalischen Höhepunkte zurück, wie die „Lhora passa“ von Viadana und die Christkindlmesse von Ignaz Reimann.

Auf musikalische Herausforderungen darf sich der Chor auch in diesem Jahr wieder freuen. So ist unter anderem die Beethovenmesse geplant, die den Sängern kontinuierliche Probenbereitschaft abverlangt.

Dreizehn Sänger wurden dieses Jahr von Pfarrer Christof Mayer in humorvoller Art für ihre Treue zur „Musica Sacra“ geehrt. Er überreichte den Jubilaren die Ehrenurkunden der Diözese. Ein besonderer Dank ging an Herbert Wenzel und Klara Reber für ihren 40-jährigen Einsatz in der Kirchenmusik sowie an Josef Lehmann für 50 Jahre Chortreue.