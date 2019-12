Kindergarten Fleischwangen erhält Gottes Segen

Großer Andrang herrschte bei der Einweihungsfeier des Erweiterungsbaus im Kindergarten Fleischwangen am Sonntag. Bürgermeister Timo Egger begrüßte die vielen Eltern, Familienangehörige und interessierten Besucher. Er freute sich, dass so viele gekommen waren, die sich von dem nun fertigen und gelungenen Anbau selbst überzeugen wollten.

„Aufgrund der erfreulich gestiegenen Nachfrage nach einem Kindergartenplatz musste die Gemeinde reagieren“, stellte Egger bei seiner Begrüßung fest und betonte die gute und unterstützende Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. Die Geburtenzahl der Gemeinden Fleischwangen, Guggenhausen und Unterwaldhausen ist in den vergangenen Jahren gleich hoch geblieben, so dass der Bürgermeister davon ausgeht, dass der Kindergarten auch in den nächsten Jahren ausgelastet sein wird. Er lobte das Engagement und die Arbeit des gesamten Kindergartenteams, „ich bin sehr stolz auf die hervorragende Arbeit aller Beteiligten“.

Seit Oktober nutzen die Kinder bereits die neuen Räumlichkeiten, die sehr hell, offen und großzügig gestaltet wurden. Beim Betreten des Anbaus kann man sich gut vorstellen, dass sich die Kinder sehr wohl fühlen. „Der Anbau wurde so konzipiert, dass er auch als Familienzentrum genutzt werden könnte, wenn der Bedarf wieder sinken sollte“, erklärte Egger beim anschließenden Rundgang. Gleichfalls wäre eine Aufstockung eines Stockwerks denkbar, wenn weitere Plätze benötigt werden sollten.

Pfarrer Christoph Mayer von der katholischen Kirchengemeinde Fleischwangen übernahm im Anschluss die Segnung des Anbaus und der Mitarbeiterinnen. „Ein Kindergarten ist ein wichtiger Ort des Spielens und des Lernens und als wichtiger Bestandteil in die Dorfgemeinschaft eingebunden.“

Hier und Jetzt für Morgen

Aus einer Elterninitiative heraus wurde der Kindergarten 1977 als kommunale Einrichtung gegründet. Nach drei Umbauphasen (2001, 2016 und 2019) stehen heute großzügige Räume mit drei Gruppen für 75 Kinder zur Verfügung.

Mit der Erweiterung haben die Leiterin, Ruth Heinzelmann, und ihre Mitarbeiterinnen auch die Konzeption des Kindergartens überarbeitet. Sie hat jetzt zwei Stellvertreterinnen, die sie bei ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Der Kindergarten hat sich zwischenzeitlich zu einem Kleinstunternehmen entwickelt. „Sehr treffend beschreibt das Lied „Hand in Hand“, das von dem Chor des Kindergartens vorgetragen wurde, unsere Grundhaltung beim Arbeiten“, sagte Heinzelmann in ihrem Grußwort. Für sie selbst ist es der dritte Umbau, an dem sie beteiligt ist. Seit 1995 arbeitet sie im Kindergarten und ist immer mit Herz und Leidenschaft bei der Arbeit. In der Kindertagesstätte werden Kinder zwischen zwei und elf Jahren betreut. Neben der Regelbetreuung von 39,25 Stunden/Woche wird die Ganztagesbetreuung, inklusive Mittagessen, für Kindergarten und Grundschule mit 44,75 Stunde/Woche angeboten. Diese kann in Modulen zwischen einem und drei Tagen pro Woche gebucht werden. Die Perspektiven des Kindes sind hierbei der Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit.