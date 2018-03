Kinder toben in der Altshauser Turnhalle

Der Turngau Oberschwaben und der TSV Altshausen lädt mit Unterstützung der AOK alle Kinder ein, sich in einem Klettergarten auszutoben.

Auf mehr als 1200 Quadratmeter ist für Kinder von vier bis 14 Jahren alles geboten, was Spaß macht. In den Osterferien vom 26. bis 29. März haben sie in der Turnhalle täglich von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich in den sportlichen Grundtätigkeiten klettern, rollen, schwingen, balancieren und springen zu üben. Es gibt wieder eine extra Halle für Kinder bis vier Jahre, in welcher sie sich in ruhiger Atmosphäre ausprobieren können. Schon am Freitag, 23. März, gibt es einen „Dschungel für Eltern“ wo Erwachsene klettern können.

Der TSV Altshausen bietet kleine Speisen und Getränke sowie Kaffee und Kuchen an. Für einen ganzen Nachmittag ist ein Unkostenbeitrag von drei Euro zu bezahlen, wobei die Eltern natürlich frei sind. Das Betreten der Sporthalle ist nur in Sportschuhen mit hellen Sohlen erlaubt. Für Ordnung in der Halle sorgt der Veranstalter, die Aufsichtspflicht obliegt jedoch den Eltern.