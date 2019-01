Kessler Systems plant Erweiterungen

Im Keller seines Eigenheims hat Marc Kessler mit seinem Unternehmen Kessler Systems vor rund sechs Jahren angefangen – und war überzeugt, dass ihm der Platz reicht. Mittlerweile gehören zwölf Mitarbeiter zum Team des Spezialisten für Leiterplatten, elektronische Baugruppen und Systeme und es ist bereits die zweite Erweiterung geplant, da der Platz im 2016 bezogenen Neubau nicht mehr ausreicht. Jüngst erhielt das Unternehmen aus Königseggwald den Red Dot Design Award für eine Eigenkreation: ein ausgeklügelter Miniaturstrahler etwa für Museumsvitrinen.

Nach Königseggwald ist er durch Zufall gekommen. Bei der langwierigen Suche nach einem Bauplatz wurde der Überlinger in der Gemeinde fündig und ließ sich dort nieder. Angefangen hat das Unternehmen mit dem Vertrieb von Leiterplatten, je nach Bedarf roh oder bestückt. Aber auch komplette Geräte wurden nachgefragt. „Der Kunde bekommt bei uns alles aus einer Hand. Die Produktion realisieren wir mit Partner- und Tochterunternehmen in ganz Europa sowie Zulieferern aus Asien, aber wir sind für alles Ansprechpartner“, sagt Kessler. Als Elektronik-Experte steuert er das Fachwissen bei, um den wirtschaftlichen Teil kümmert sich Kerstin Weisshaupt als Prokuristin.

Auf zwei Schwerpunkte hat Kessler Systems sich am Standort Königseggwald mittlerweile spezialisiert: die Herstellung von Kleinserien und Prototypen sowie die eigene Entwicklung. „Im Bereich von Prototypen gibt es einen großen Bedarf, aber die Arbeit ist nicht so beliebt. Denn es müssen oft schnell kleine Stückzahlen produziert werden. Doch gerade hier liegt der Schlüssel zum Erfolg der Projekte unserer Kunden“, erläutert Kessler. Die Produktlebenszyklen in der Elektronik würden immer kürzer, immer schneller kämen Neuerungen auf den Markt und daher werde es immer wichtiger, Produkte schnell entwickeln und testen zu können. Dabei sei die schnelle und hochwertige Herstellung von Prototypen ein wichtiger Faktor. Daher berät das Unternehmen die Kunden schon bei der Konzeptionierung und Entwicklung des Prototypen, damit der Kunde Zeit spart. Anfragen können sogar innerhalb von 24 Stunden bearbeitet werden. Für Kessler hat diese Arbeit zum zweiten Standbein geführt: die Entwicklung von eigenen Produkten wie dem jüngst ausgezeichneten Miniaturstrahler.

Red Dot Design Award für einen Miniaturstrahler

Vor rund zwei Jahren entstand die Idee für den Spot, entwickelte sich nach und nach bis zur Marktreife. Der Clou: Der hocheffiziente Strahler wird mit seinem Magnetfuß auf der Stromschiene platziert, ist um 360 Grad dreh- und um 180 Grad schwenkbar. Der Schraubverschluss am Strahlerkopf ermöglicht ein einfaches Austauschen der Linse. „Gedacht ist er vor allem für Museumsvitrinen, weil sein Licht die Exponate nicht schädigt. Aber auch private Kunstsammler und Yacht-Hersteller sind schon interessiert“, sagt Kessler. Die Jury des Red Dot Design Awards war begeistert von dem nur rund zwei Zentimeter großen Gerät. „Als stringent durchdachte Produktlösung bieten diese effizienten Miniaturstrahler einen hohen Gebrauchswert und sind zudem wartungsarm“, heißt es in der Begründung für die Auszeichnung. Die Produktpalette soll noch weiter wachsen. Potenzial gebe es etwa in dem Bereich des Smart Home, wo die Haustechnik durch Elektronik intelligent gesteuert und vernetzt werden kann. Denn neben den Prototypen in kleiner Stückzahl, liefert Kessler auch in ganz anderen Größenordnungen. Etwa wurden schon mehrere Millionen Baugruppen für die Produktion zum Beispiel von Smart-Home- und Internet-der-Dinge-Geräten, digitalen Stromzählern oder die Ausstattung von Straßenbeleuchtung hergestellt.

Um sich noch breiter aufzustellen, wird Kessler Systems auch räumlich wachsen und hat dafür schon ein Grundstück erworben und die Bauplanung abgeschlossen, sodass die Erweiterungen 2019 zügig beginnen können. Aber auch darüber hinaus besteht kurzfristig Potenzial für eine erneute Erweiterung, welche bereits heute in Planung ist.