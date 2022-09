Katze auf Reisen: Ein Wiedersehen nach 3500 Kilometern

Zweieinhalb Monate war Katze Pavluscha allein in der Wohnung in Donezk nachdem ihre Familie Shevelok fliehen musste. Doch die Sehnsucht nach dem herzkranken Haustier war so groß, dass die Familie für eine Wiedervereinigung eine riskante und stressige Reise organisierte.

Umzug nach Kiew war geplant

Das Leben in Donezk war für Anna, Pavlo und Tochter Olia Shevelok schon seit mehreren Jahren eingeschränkt. „Mit der russischen Besatzung 2014 hat sich alles verändert. Gehälter wurden gekürzt, das Bildungsniveau sank. Reisen und Internet wurden eingeschränkt. Wir fühlten uns vom Rest der Welt abgeschnitten“, sagt Anna, die wie ihr Mann Medizin studiert hat. So hatte das Paar bereits beschlossen, im Sommer vom Donbass nach Kiew umzuziehen. Doch dann kam Ende Februar der Einmarsch der Russen in die damals noch als „freie Ukraine“ bezeichneten Gebiete. „Unsere Angst wuchs und innerhalb von wenigen Stunden haben wir entschieden, dass Olia und ich fliehen müssen“, erinnert sich Anna.

Vater versteckt sich in Wohnung

Da es vom Donbass keine Grenzübergänge mehr in die Ukraine gab, mussten Mutter und Tochter zunächst über Russland nach Georgien und in die Türkei reisen. Mit dem Flugzeug ging es über Italien weiter in die Slowakei. Dort warteten sie sechs Wochen auf Ehemann und Vater Pavlo. Der war in Donezk geblieben und versteckte sich 45 Tage in der abgedunkelten Wohnung. „Wäre ich rausgegangen, dann hätte das russische Militär mich geschnappt und gezwungen, gegen meinen eigenen Landsleute zu kämpfen“, berichtet Pavlo. So organisierte er sich von seinem Versteck aus über einen Schleuser die Flucht.

Zuhause in Altshausen gefunden

Karfreitag nahm die Altshauserin Sabine Schmidts die Familie am Bahnhof in Aulendorf in Empfang. Über einen Kollegen in der Oberschwabenklinik hatte sie Kontakt zu der Familie bekommen und in Absprache mit ihren Eltern eine Einliegerwohnung in deren Haus angeboten. „Als die drei aus dem Zug stiegen, waren sie umgeben von einer Wolke der Traurigkeit“, sagt Sabine Schmidts. So sei zunächst einfach nur wichtig gewesen, dass sie sich ausruhen, ein Gefühl der Sicherheit bekommen und ganz langsam Fuß fassen. Von Tag zu Tag ging es aufwärts.

Mit Katze aufgewachsen

Doch vor allem der zwölfjährigen Olia fehlte etwas besonders: Katze Pavluscha. Die hatte die Familie in der Wohnung zurücklassen müssen, wo sie von Pavlos Mutter zwischendurch zumindest mit Essen versorgt wurde. Als die Familie davon berichtete und vorsichtig anfragte, ob eine Katze in der Wohnung erlaubt wäre, stand für Sabine Schmidts fest: „Es wäre ein Wunder, wenn das Tier es nach Altshausen schafft. Da wäre die Katze natürlich willkommen.“ Rund zweieinhalb Monate nach der Flucht aus Donezk war das Wunder vollbracht: Olia konnte Pavluscha wieder in ihre Arme schließen. „Sie ist zehn Jahre alt und ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie gehört für uns alle zur Familie“, sagt die Siebtklässlerin der Herzog-Philipp-Verbandsschule. „Wir waren außer uns vor Glück“, ergänzt Mutter Anna.

Tierärztin rät von Reise ab

Für diesen Moment musste die Familie allerdings eine weitere Odyssee organisieren und für das herzkranke Haustier riskieren. Über Internet und den Nachrichtendienst Telegram hatten sie schließlich einen Fahrer gefunden, der gegen Bezahlung bereit war, das Tier aus Donezk mitzunehmen. „Die Tierärztin riet aber von der Reise ab. Pavluscha ist herzkrank und hatte erst vor ein paar Monaten eine Operation. Daher könnte es zu stressig und anstrengend sein“, sagt Anna. Doch das Tier auf Dauer alleine in der Wohnung zurückzulassen, sei auch nicht infrage gekommen. Eine Freundin von Anna organisierte Käfig, Futter und Beruhigungsmittel. „Und sie redete Pavluscha gut zu, die Reise gesund zu überstehen, um wieder bei uns zu sein“, sagt Anna. So machte sich der Katzenkäfig über Russland, Lettland und Litauen auf den Weg nach Warschau.

Treffen in Warschau

Nach Überqueren der polnischen Grenze erhielt Vater Pavlo vom Fahrer eine Nachricht, um sich von Altshausen aus auf den Weg zu machen. Mit dem Zug nach Stuttgart, von dort mit dem Flixbus nach Berlin und weiter nach Warschau, wo er Pavluscha verdreckt und geschwächt, aber alles in allem wohlbehalten abholen konnte. Drei Tage lang war das Haustier auf Reisen, hat rund 3500 Kilometer in Kleinbussen zurückgelegt. Früher hat schon die zehnminütige Autofahrt zur Tierärztin Pavluscha in Panik versetzt, doch wie durch ein Wunder hat sie diese Strapaze überstanden. Gemeinsam mit Pavlo ging es schließlich in aller Ruhe mit Bus und Zug nach Altshausen.

Neuanfang geplant

Die ersten Tage in der neuen Umgebung waren noch ungewohnt, sodass Pavluscha sich bei jedem Geräusch erschreckte, hinter einem Schrank Zuflucht suchte. Doch in der Obhut ihrer Familie beruhigte sich das Tier rasch. „Mittlerweile liegt sie gerne wie eine Königin auf dem Balkon und schaut über ihr Reich“, sagt Pavel mit einem Schmunzeln. „Wir fühlen uns in Altshausen so sehr willkommen und hier schon wie ein Teil der Familie. Ohne sie wären wir vollkommen verloren gewesen“, sagt Anna. Eine Rückkehr in die Ukraine streben sie nicht an. Weder Donezk noch Kiew können sie sich als sicheres Zuhause für eine Zukunft vorstellen. „Wir müssen unser Leben ohnehin neu anfangen. Warum dann nicht gleich hier“, sind die drei sich einig.