Kanalsanierung geht in Abschnitten voran

Die Sanierung des Sammlers Ortsmitte in Altshausen wird mit dem Bereich in der Blumenstraße bis Ecke Kreuzweg in zwei Abschnitten fortgesetzt. Das hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Mittel für den ersten Abschnitt sind im diesjährigen Haushalt eingeplant.

Für die Kanalisation sind Gesamtkosten in Höhe von rund 1,23 Millionen Euro berücksichtigt. Darin hat die Gemeinde einen Zuschuss von 445 000 Euro eingeplant. Hinzu kommen 71 400 Euro für die Wasserversorgung. Auch dafür hatte die Gemeinde einen Zuschuss beantragt, der aber vom Regierungspräsidium Tübingen abgelehnt wurde. „Für den Zuschuss zur Kanalisation hat das Landratsamt Ravensburg angekündigt, dass maximal 220 000 Euro zur Verfügung stehen. Deshalb müsste die Maßnahme in Finanzierungsschritte aufgeteilt werden“, berichtet Bürgermeister Patrick Bauser. Demnach lägen die Kosten im ersten Abschnitt bei 538 000 Euro, 318 000 Euro als Eigenanteil der Gemeinde. Für Wasserversorgung und Breitband kommen 105 200 Euro für Altshausen hinzu, also insgesamt 423 400 Euro im ersten Abschnitt in der Blumenstraße.

Für den zweiten Abschnitt rechnet die Gemeinde mit knapp 460 000 Euro für die Kanalisation und einem Zuschuss von 186 800 Euro. Zuzüglich Wasserversorgung und Breitband liegt der Anteil der Gemeinde bei 361 800 Euro. „Es wäre natürlich weniger Aufwand für die Firma und nur einmalige Unannehmlichkeiten für die Anwohner, wenn die Arbeiten in einem Abschnitt erfolgen würden, aber angesichts unserer Haushaltslage können wir nicht auf die Zuschüsse verzichten“, sagte Bürgermeister Bauser. Der erste Abschnitt reicht in der Blumenstraße von der Einmündung der Herzog-Albrecht-Allee bis zu einem bestehenden Schacht etwa in Höhe von Hausnummer zehn. Der zweite Abschnitt der Sanierung wird abhängig von dem weiteren Zuschuss voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt.

Aufgrund des Rosenkranzes zum Gedenken an den verstorbenen Friedrich Herzog von Württemberg hat die Sitzung später begonnen. Die Blutspender-Ehrung, die Bebauungspläne, der Zugang zur Galerie des Bürgersaals und die Aufhebung von Baulinienfestlegungen wurden auf die nächste Sitzung vertagt.