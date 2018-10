Künftig unbegrenztes Parken möglich

Bislang darf in der Bismarckstraße montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr maximal anderthalb Stunden geparkt werden. Für den Abschnitt Kreuzung Beethovenstraße bis Bahnübergang soll diese Regelung in der Bismarckstraße wieder gestrichen werden, sodass hier wieder unbegrenzt geparkt werden kann. Das hat der Gemeinderat Altshausen bei drei Gegenstimmen beschlossen.

Das Landratsamt muss dem noch zustimmen damit die neue Regelung in Kraft treten kann. In der Sitzung zog Bürgermeister Patrick Bauser Bilanz über die vor noch nicht langer Zeit neu eingeführte Parkzeitregelung in der Gemeinde, die anderthalb Stunden Parkzeit gilt auch in anderen Straßen. „Wir sind grundsätzlich mit der Parkzeitgestaltung zufrieden in der Verwaltung“, sagte er. „Auch die Verwarngelder sind langsam zurückgegangen.“

Die Bürger hätten sich inzwischen an die Parkzeitregelung gewöhnt. Bislang sei insgesamt eine Summe von rund 6003 Euro an Verwarngeldern eingenommen worden beziehungsweise sei veranschlagt, erläuterte er. An einem Punkt gebe es aber Probleme: Und zwar an der Bismarckstraße.

„Hier haben wir einfach das Problem, dass jetzt oftmals die Parkplätze den ganzen Tag leer stehen, zumindest ein Großteil davon“, sagte er. Dafür würden dann vermehrt Autos in angrenzenden Straßen in Wohngebieten wie beispielsweise der Silcherstraße geparkt, zum Missfallen der dortigen Anwohner.

Patrick Bauser schlug vor, einen Teil der Bismarckstraße von der Parkzeitregelung – maximal anderthalb Stunden Parkzeit – auszunehmen, und zwar den Bereich Einmündung Beethovenstraße bis Bahnübergang. Hier sind ungefähr neun Parkplätze, plus weitere Plätze in unmittelbarer Nähe zum Bahnübergang.

Gemeinderat Klaus Pfaff (Freie Wähler) war hingegen dafür, die bisherige Regelung zu belassen. „Grundsätzlich finde ich es nicht ganz so gut“, sagte er zum Vorschlag, die Parkzeitbeschränkung in einem Teil der Straße wieder zurückzunehmen. Dann würden wieder öffentliche Parkplätze für Dauerparker zur Verfügung stehen. „Meiner Meinung nach würde ich das so lassen wie es ist“, meinte auch Franz Raisle (Freie Wähler).

Frank Binder (CDU) und Michael Amann (CDU) begrüßten hingegen den Vorschlag, die Regelung zu ändern. „Ich bin eigentlich der Meinung, dass die Gemeinde nur da scharf kontrollieren soll, wo wir Probleme haben“, sagte Michael Amann.

Bei sechs Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschloss das Gemeinderatsgremium mehrheitlich, für den Bereich Einmündung Beethovenstraße bis zum Bahnübergang die Parkzeitbegrenzung aufzuheben. Für den anderen Bereich der Bismarckstraße gilt nach wie vor die Parkzeitbegrenzung.

„Wir werden das so im Landratsamt beantragen“, sagte Bürgermeister Patrick Bauser nach dem Beschluss. Das Gute: Das Landratsamt habe im Vorfeld schon signalisiert, dass die Änderung kein Problem darstellen würde.