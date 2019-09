Küchenbrand bei Feuerwehrübung

Strömender Regen begleitete die Jahreshauptprobe von Ebenweilers Freiwilliger Feuerwehr. Dennoch verfolgten zahlreiche Schaulustige und sogar der Storch vom Dach des Rathauses das Geschehen. Das Szenario in den Worten des Kommandanten Thomas Schnell: Während einer Veranstaltung im Dorgmeinschaftshaus bricht in der dortigen Küche ein Brand aus. Darauf entwickelt sich starker Rauch in den Räumen und im Treppenhaus, circa 150 Personen im großen Saal des ersten Stocks und fünf in der Küche werden daran gehindert, den Flammen zu entkommen.

Unterstützt von ihren Kollegen der Wehren aus Altshausen und Eichstegen sowie der DRK-Bereitschaft Altshausen konnten, durch die Organisation von Ralf Gläser als Einsatzleiter, sämtliche Eingeschlossenen einschließlich einiger Verletzter über die Nottreppe am Westgiebel des Gebäudes – aus dem zweiten Stock auch über die Altshauser Drehleiter – in Sicherheit gebracht werden. Ungeplante Realität gewann die Übung durch ein Auto, das dem Laster mit der Drehleiter die Zufahrt versperrte. Durch vereinte Kräfte musste das Fahrzeug beiseite geräumt werden. Der Brand konnte nach knapp einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden .