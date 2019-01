Junge Frau wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.15 Uhr auf der Bundesstraße 32 zwischen Altshausen und Hangen ist eine junge Frau schwer verletzt worden. Zudem entstand Sachschaden von rund 40 000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr ein 40-jähriger Autofahrer die Bundesstraße von Altshausen kommend in Richtung Hirschegg und geriet in einer Linkskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur, wo er mit einer entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrerin zusammenstieß. Durch die Kollision kam diese mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte über eine Böschung und blieb im angrenzenden Feld stehen. Die junge Frau, die in ihrem Wagen eingeklemmt wurde, ist von Ersthelfern befreit und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden.

Die Freiwillige Feuerwehr Altshausen kam mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zum Unfallort. Die Straßenmeisterei Ravensburg sperrte die Straße und leitete den Verkehr während der Einsatzmaßnahmen für rund zweieinhalb Stunden örtlich um.