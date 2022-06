Jumelage 2022

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude ist gegenseitig immer groß, sich im französischen Mauchamps, oder in Hoßkirch wiederzusehen und gemeinsam das Partnerschaftstreffen zu begehen. In diesem Jahr war die Freude ganz besonders groß. Lange hatte man befürchten müssen, dass es wieder nichts wird mit dem Zusammenkommen. Begegnung, Kontakt, Jumelage, das waren fast Unworte. Nach „leeren Zeiten“ der Pandemie doch aber endlich wieder ein „echtes“ geglücktes Miteinander. Kein Lockdown, dafür nur Lächeln im Gesicht aller Teilnehmer*innen.

Nach Ankunft in der Gemeinde und einem ehrenvollen Empfang im Hoßkircher Rathaus ging es zum Unterkunftsbeziehen in die Familien. Den Tag danach hieß es Ravensburg, die Turmstadt in oberschwäbischer Metropole zu erkunden – und bildlich wie in übersetzter Stadtführung dann auch zu erfahren. Beim großen offiziellen Festakt bei Sonnenschein in der SEEzeit Hoßkirch blieb kaum einer auf den Stühlen sitzen. Schwätzen, singen, lachen, essen und trinken, da fehlte es an nichts. „Gerade in diesen Zeiten ist es ganz besonders wichtig, dass wir uns treffen, dass Europa sich zusammenfindet, dass die Beziehungen und Freundschaften gepflegt und neue geknüpft werden.“, stellte Bürgermeister Roland Haug in seinem Gruß hervor. Die Welt sei aktuell mehr denn je einer ganz anderen, enorm großen Belastungsprobe ausgesetzt. Und hier im Besonderen die kriegerischen Angriffe auf die Menschen in der Ukraine. „Unsere Welt ist also keineswegs sicherer geworden. Doch unsere Welt hat auf ein Neues gelernt und auf ein Starkes gezeigt, für Frieden und Gewaltlosigkeit einzutreten.“ Zu den Gästen aus Mauchamps gesprochen: „Mit Ihrem Besuch geben Sie uns Gelegenheit und Hilfestellung dabei, die Welt wieder einmal mit anderen Augen anzuschauen. Sie pflegen die Freundschaft, und Sie leisten mit unserem Partnerschaftstreffen auch ein Stück wertvoller Friedensarbeit. Vielen Dank dafür.“ Thomas Gonsard, Mauchamps neuer Bürgermeister, meldete sein Bedauern, dass er selbst nicht mit vor Ort sein konnte. Er ließ schöne Grüße und beste Wünsche überbringen – und freue sich umso mehr, im nächsten Jahr empfangen und „Gastfreundschaftsgeber“ sein zu dürfen. SEEZeit-Wirt Jonathan Schuler, selbst Franzose und auch deshalb Doppelt angetan, verwöhnte die Teilnehmer*innen in ganzer Leidenschaft. Gepflegte Getränke, und diese international, durften nicht fehlen. Beim Essen blieb es zumindest im Hauptgang aber urschwäbisch: Spätzle und Spanferkel, das waren mitunter die Gaumenrenner.