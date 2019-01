Jalousie mit Feuerwerk beschädigt

Sachschaden von rund 800 Euro hat ein Unbekannter angerichtet, der in der Zeit von Heiligabend bis Dienstag, vermutlich aber in der Silvesternacht, einen Feuerwerkskörper auf einem Fenstersims des Katholischen Gemeindehauses in der Ebersbacher Straße in Altshausen zündete. Durch die Detonation wurde laut Polizei nicht nur die Jalousie, sondern auch die Fensterverglasung in Mitleidenschaft gezogen. Personen, die Verdächtiges beim Gemeindehaus beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Altshausen, Telefon 07584 / 92170, zu wenden.