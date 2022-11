Jahreskonzert des Musikvereins Fleischwangen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 26. November, hat der Musikverein Fleischwangen nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder zum Jahreskonzert eingeladen. Unter der Leitung ihres neuen Dirigenten Hannes Ibele hat die Kapelle ihr Können unter Beweis gestellt.

Eröffnet wurde das Konzert mit dem Stück „House oft The Rising Sun“. Weiter ging es mit Ohrwürmern wie „Rosanna“, dem Grammy Preisträger von Toto, und „Fluch der Karibik“ arrangiert von Kazuhiro Morita.

Die Highlights des Abends waren sicherlich die beiden Soli. Simon Reck präsentierte an seiner Posaune das Stück „Bad Bad Leroy Brown“ arrangiert von unserem Dirigenten und Axel Strobel gab es das Stück „Der Lieblingstrommler“. Beide meisterten ihr Solo mit Bravour.

Wie bei den vergangenen Konzerten wurde auch in diesem Jahr die Bühne von Rudi Hämmerle genutzt, um den Jubilaren für ihre Vereinstreue zu danken und diese zu ehren. Insgesamt wurden 20 Musiker/Musikerinnen geehrt. Hervorzuheben sind in diesem Jahr drei ganz besondere Ehrungen: 50 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein. Wir gratulieren Karl Fischer, Adolf Huber und Peter Rimmele zu dieser großartigen Leistung.

Weiter ging es mit Stücken verschiedener Genres: Polka, Filmmusik und ein Medley von Lady Gaga. Die Musiker/Musikerinnen wurden mit warmem und herzlichem Applaus für ihre hervorragende Leistung belohnt.

Auf diesem Wege einen ganz herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen des Konzerts beigetragen haben, an die Vereinsvorstände Daniel David, Marco Knoll und Oliver Krone, an unseren Dirigenten Hannes Ibele, an alle Musikanten, an alle engagierten Helfer und natürlich an alle Besucher.