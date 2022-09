INTRATEC-FUSSBALLCAMP beim FV Altshausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende vom 10. bis 11. September waren circa 60 fußballbegeisterte Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren beim INTRATEC-FUSSBALLCAMP mit dabei. Die Teilnehmer waren sich einig, dass dies ein tolles Event war, bei dem es sich gelohnt hat, dabei gewesen zu sein. Die Rückmeldungen waren so überwältigend, dass das INTRATEC-FUSSBALLCAMP auch im kommenden Jahr wieder stattfinden und somit ein fester Bestandteil im Kalender des FV Altshausen werden wird.

Ein hochkarätig besetztes Trainerteam, knapp 60, bis in die Haarspitzen motivierte Jungs und Mädels und ein Orga-Team des FV Altshausen, welches sichtlich stolz auf diese Veranstaltung ist – und das zu Recht!

Der Samstag war getaktet mit den unterschiedlichsten Übungen. Einzelne Stationen mit Einheiten wie eins gegen eins, zwei gegen eins, Finten mit Gegenspieler, Shoot-Out Spiel oder das Lauftraining mit unserem Weltmeister Michael Epp wurden durchlaufen. Unter der Anleitung der Fußball-Lehrer übten die Kinder mit viel Spaß und Freude an ihrer Technik, Taktik und der Koordination.

Aber nicht nur auf dem Platz konnte die Veranstaltung sich sehen lassen: Mittagessen, Obst, Getränke und auch die ein oder andere Süßigkeit waren für die Nachwuchs-Fußballer ausreichend vorhanden.

Zusätzlich erhielten alle TeilnehmerInnen eine komplette Fußball-Ausrüstung mit Trikot, Hose, Stutzen und Ball. Die Torspieler erhielten zusätzlich noch Handschuhe.

Der FV Altshausen kann sich sehr über die durchweg positiven Rückmeldungen von Eltern, SpielerInnen und Trainern freuen.

In den vergangen zwei Jahren mussten gerade diese Jungs und Mädels aufgrund Covid-Einschränkungen zurückstecken. Die Verantwortlichen beim FV Altshausen sind sehr zuversichtlich, dass mit solchen Veranstaltungen und Aktionen diese Einschränkungen in kürzester Zeit mehr als wettgemacht werden. Außerdem ist der FV Altshausen ständig bestrebt, neben dem Spaß-Faktor auch eine hohe Qualität im Nachwuchsbereich zu liefern, was mit diesem INTRATEC-FUSSBALLCAMP sehr gut gelungen ist.

Eine solche Veranstaltung kann ohne die materielle, finanzielle und persönliche Unterstützung des Hauptsponsors, der Intratec Team GmbH, nicht stattfinden – vielen Dank dafür. Auch den weiteren Unterstützern dieser Veranstaltung, Volksbank Altshausen Stiftung, Sofina Foods Inc., Edeka-Leber und dem Obstländle-Abt gebührt ein herzliches Vergelt’s Gott.