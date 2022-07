Informative Berufsorientierungstage in Altshausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kalenderwoche 28 stand für die vier Altshauser Schulen ganz im Zeichen der Berufsorientierung. Am Progymnasium Altshausen starteten die Zehntklässler mittwochs mit dem Besuch im Metall- und Elektro-Truck, der dank des Kollegen Daniel Bareth von der HPV extra im Vorfeld für diese Woche angefordert worden war. Dabei erhielten die Schülerinnen und Schüler Einblicke in die Berufsanforderungen der Industrie 4.0.

Am Donnerstag waren drei Ausbildungsbotschafter am PG und erzählten von ihren individuellen Wegen in die jeweiligen Berufe. Herr Madlener vom gleichnamigen Fliesengeschäft aus Altshausen informierte über den vielfältigen Ausbildungsalltag, der neben der praktischen Arbeit im Betrieb auch den Besuch in der Berufsschule in Ulm beinhaltet. Die Erwin Hymer Group aus Bad Waldsee schickte mit Herrn Baur einen Auszubildenden im Bereich IT. Als Fachinformatiker für Systemintegration gab er spannende Einblicke in seinen abwechslungsreichen Alltag. Der Caravan- und Wohnmobilhersteller Hymer schickte ebenfalls einen Ausbildungsbotschafter. Herr Natterer macht derzeit eine Ausbildung als Holzmechaniker und zeigte in seiner Präsentation unter anderem anschauliche Bilder seines Gesellenwerkstücks, das er derzeit vollendet.

Freitags begaben sich unsere Acht- und Neuntklässler dann auf Entdeckungsreise. Dafür wählte jede Schülerin und jeder Schüler im Vorfeld zwei interessante Betriebe aus insgesamt 17 aus. Anders als bei den Berufsorientierungstagen zuvor präsentierte sich dieses Jahr jedes Unternehmen in einem anderen Klassenzimmer. So pendelten die Schülerinnen und Schüler aus vier Schulen an diesem Vormittag zwischen der Herzog-Philipp-Verbandsschule, der Leopoldschule und dem Progymnasium, um sich die knapp 45-minütigen Präsentationen der Betriebe und Behörden anzusehen.

Das wegen Corona neu gewählte Format kam nach ersten Rückmeldungen sowohl bei den Betrieben als auch bei der Schülerschaft insgesamt gut an, da, anders als auf einer Messe in der Sporthalle, Zeit und Raum für ein intensives Kennenlernen möglich waren.

Das Progymnasium Altshausen dankt dem Gewerbeverein Altshausen, Frau Brigitte Fischer als Chefkoordinatorin, Frau Jovana Bucher von der IHK Bodensee-Oberschwaben, den zahlreichen engagierten Betrieben sowie den benachbarten Schulen in Altshausen für informative und rundum gelungene Tage der Berufsorientierung.